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12 марта
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Тренды 2019 волосы: челка, каре, каскад

Весной особенно хочется что-нибудь изменить в собственной внешности. Волосы — самое любимое поле женских сезонных экспериментов. Какие тренды в парикмахерской моде самые актуальные в сезоне весна-лето 2019?

Стрижка каре.
Стрижка каре.
www.instagram.com/guidopalau

Челки

«Безшапочное» время идеально подходит для того, чтобы остричь челку, ведь укладывать ее будет значительно легче. К тому это отличный вариант для тех, кому хочется довольно заметных внешних перемен, но на серьезную смену длины еще не созрел.

Конечно, тон задали на показах Spring/Summer 2019 Dries Van Noten, Prada, продемонстрировал моделей с суперкороткими челками, напоминающие те, что мы случайно выстригали себе лет в пять. Вариант столько супермодный, сколь и радикальный и идущий только миниатюрным девушках с точеным овалом и изящными чертами лица. К счастью, есть и более реалистичные альтернативы: рваная челка с прядями разной длины в стиле 80−90х, и главный хит прошлого года, челка-шторка.

Последний вариант, челка, подстриженная в два слоя, хороша тем, что подходит для большинства лиц и типов волос и хорошо выглядит даже когда отрастает. Самый знаменитый пример — французская модель Жанна Дамас.

Стрижка боб

А также лоб и каре, в общем, волосы средней длины. Сами парикмахеры часто расходятся во мнении, какую форму стрижки называют каре, какую — боб. И только с лобом ясно — это удлиненный боб. Что бы не увязнуть в дебрях профессиональной терминологии, скажем только, что в моде волосы в вариантах длины от подбородка (или чуть выше) до ключиц, подстриженные одним срезом четким, без градуировки.

Самое модное каре 2019 выглядит плотным и графичным. Боб-каре хорош тем, что отлично смотрится и на тонких и на толстых волосах, на прямых и волнистых.

Многослойность

Длинные волосы, виртуозно подстриженные слоями, создают дерзкую гриву, объемную и динамичную. Образ, вдохновленный все теми же 80−90-ми, но разумеется, в современном прочтении, тоже яркий тренд с подиумов.

Смотрится очень эффектно и сексуально, но к сожалению, подходит только обладательницам густых, толстых и прямых волос длиной ниже лопаток. Зато уж на них можно продемонстрировать и не только все виртуозные технологии современной стрижки (например, бритвой), но и трендовые техники окрашивания.

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