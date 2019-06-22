Укладки 2019: 4 простых варианта на лето

Летом наш стиль становится проще, естественней и легкомысленней. Это касается всего, в том числе и прически. Что можно сделать с волосами, чтобы они выглядели актуально, и при этом чувствовать себя комфортно? Выбираем из модных укладок 2019 самые практичные и эффектные варианты.

Волнистое каре

Каре, а также его разновидности боб и лоб (длинный боб), предоставляет отличное поле для многочисленных экспериментов с укладкой. Лето — повод отложить утюжок и перфекционизм до осени, и сделать ставку на небрежность. Волнистое каре выглядит именно так, как и должна выглядеть оптимальная укладка — легко и актуально. К тому же, в условиях повышенной влажности ее проще сохранить в течении дня. Для такой укладки нужен легкий термозащитный спрей и шипцы для завивки диаметром 2,5 см. Секрет успеха — завить несколько прядей в направлении от лица, оставляя прямыми кончики. Пример для подражания — Алекса Чанг — модель и редактор британского Vogue.

Гладкий пучок

Настолько красивый и удобный вариант летней укладки, что отказываться от него никто не собирается уже несколько сезонов. Отлично смотрится на волосах одной длины, особенно, если пряди у лица несколько короче. Можно экспериментировать, пробуя разные варианты: гладкий и небрежный, высоко на макушке, или низко на затылке. Особенно идет такая укладка тем, у кого длинная шея.

Эффект влажных волос

Очень трендовый вариант, который эффектно смотрится на подиуме. В реальной жизни тоже может выглядеть супер, если не переборщить с укладочными средствами. Главный секрет успеха, как ни странно, делать такую укладку только на чистые волосы, чтобы вместо влажности не получилось эффекта сальности. Зато длина волос может быть любой.

Стрижка под мальчика

Тем, кто созрел для маленькой бьюти-революции и долго настаивался на радикальные перемены. Если и пробовать короткую стрижку, то именно летом, когда головные уборы не создают проблем с укладкой. Стрижка под мальчика — это классический французский вариант, который подойдет миниатюрным девушкам с красивым овалом, выразительными чертами лица и длинной шеей. Таким, как знаменитый во Франции блогер Эльза Мьюз.