Усадьба в Горном Алтае приглашает на отдых

Ирина Чжао,
директор усадьбы Royal Comfort :
Ирина Чжао.Фото: из личного архива
В самом центре Алтайских гор расположился наш туристический комплекс с говорящим названием Royal Comfort. Это место, где царит королевский комфорт. У нас можно выбрать для проживания номера в 4-этажной гостинице со всеми удобствами иностранного отеля, остановиться в добротных домиках из дерева или заселиться в шикарный коттедж.
Усадьба имеет очень выгодное расположение. С одной стороны, она находится рядом со всеми благами цивилизации, с другой, расположена у леса, недалеко от реки Чемал. Территория базы обработана от клещей, поэтому отдых будет не только комфортным, но и безопасным.
На территории нашей усадьбы находится собственный большой 20-метровый бассейн с шезлонгами — это огромное преимущество для горного туркомплекса. Также у нас есть бани, теннисный корт, бильярд, спортзал, массаж — в общем, все для идеального отдыха.
Приезжайте, будем рады видеть вас!
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Адрес: Республика Алтай, Чемальский район,
с.Чемал, ул. Заречная, 27
Тел. +7 (913) 096-00-00
Тел. +7 (913) 096-00-01
E-mail: royalkomfort@mail.ru
Сайт: www.royalcomfort88.ru