Выбираем пуховик для сезона осень-зима 2019

Ближайшие зимние месяцы именно пуховик будет возглавлять рейтинг всеобщей любви и обожания, начиная от покупателей «люксовых» марок до «масс-маркета». Всё благодаря своей легкости, теплоте и универсальности.

Какой выбор предлагают бутики Барнаула любительницам разжиться новым пуховиком?

Редакция журнала «Я Покупаю» рада поделиться своими открытиями.

Душевный объём

С каждый сезоном объём в пуховиках становится всё больше. Такая форма ближе всего к истокам: спортивной одежде для полярников и альпинистов. Именно оттуда берут начало первые модели пуховой одежды.

Без сомнения, в длинных и объёмных пуховиках — максимум комфорта, уюта, защищенности от снега и ветра. Из минусов — объёмная модель подойдет не всем, преимущественно худощавым и высоким девушкам.

По фигуре

За приталенные формы пуховиков скажем спасибо дизайнерам модных марок. Одним из первых был француз Ив Сен Лоран. Он придал спортивному силуэту женственный стиль, открыв эпоху элегантности в пуховой одежде.

И хотя дизайнеры продолжают «нагнетать» объём, приталенные пуховые пальто всегда актуальны для городского стиля. Модный в этом сезоне серый цвет, высокий воротник и выразительная деталь в виде оборки: изящно и удобно.

«Креативный» цвет

Лидером ажиотажа осеннего сезона среди покупателей стала эта модель немецкого бренда Betty Barclay. Повышенный интерес, возможно, связан с точно найденным балансом цвета, длины и деталей.

У пуховика получился типично женский характер — сложный. Может быть одновременно повседневным, спортивным и элегантным — всё зависит от настроения и сочетания с обувью и аксессуарами. Цвет близкий к винному оттенку только добавляет интриги.

Бархат

Молодым девушкам, любящим яркий стиль, бренд Guess предлагает выбрать фаворитом сезона: пуховик из бархата, эффектного красного или классического черного цвета.

Объёмный и укороченный силуэт позволяет выглядеть убедительно как в повседневном варианте с джинсами, так и в вечернем. Бархатный пуховик может стать модной альтернативой короткой шубке. Прекрасно совмещается с длинным платьем и каблуками, или же наоборот, с джинсами и ботинками.

Блеск винила

Эффект лакированной кожи продолжает притягивать внимание и быть «в тренде». Тем, кто любит лакированные вещи, от обуви до брюк, юбок, плащей и курток, стоит переключиться на зимний вариант — пуховик с виниловым блеском.

Во первых, он красивый. И выгодно выделяется на фоне засилья традиционно черного цвета в зимнем сезоне. Во-вторых, его не продует ветер и не намочит дождь, в нём тепло и слегка футуристично.

В тексте использованы материалы компаний «Мода клуб», Patrizia Pepe, Betty Barclay, Guess, бутик «Под Шпилем».