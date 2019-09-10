Выглядеть молодой: женщины, которые стали знаменитыми, потому что смотрятся на 20 лет младше

Женщины после 40, которые восхищают окружающих своей внешностью, как правило, проделывают над собой большую каждодневную работу. Но и результат того стоит — кроме комплиментов от своего окружения, они получают тысячи подписчиков в Инстаграме и возможность монетизировать свой опыт. Altapress.ru подготовил подборку про женщин, которые стали знаменитыми в Сети потому, что выглядят моложе на 20 лет.

Масако Мизутани , 51 год

Конечно, наш список не обойдется без азиаток, которые потрясают европейцев тем, что девушке, которая выглядит на 20, вполне может быть все 38. Но даже среди традиционно моложавых соотечественниц эта японка выделяется. Правда, 51 год Масако исполниться только 15 сентября, но это — детали.

Масако — бывшая модель, домохозяйка и мама двоих детей. В молодости она была гораздо менее знаменита, чем теперь. После того, как несколько лет назад госпожу Мизутани показали на телевидении, она стала невероятно популярна в Японии. Сегодня выпускает видеоуроки по уходу за собой, снимается в рекламе.

Теперь, собственно, коротко о секретах. Масако по 5 (!) часов в день тратит на уход за кожей, спит минимум 8 часов в день, много гуляет на свежем воздухе в любую погоду. В основе ее питания — овощи и продукты, богатые омега-3 кислотами. Нужно ли добавлять что также она не имеет вредных привычек и занимается спортом?

Елена Пятибрат , 62 года

Москвичка, гинеколог, нутрициолог и косметолог, стала популярна несколько лет назад, когда на одном из бьюти-форумов показала свои фотографии и рассказала о собственной системе ухода.

Уникальность случая Елены заключается в том, имея с рождения проблемы со здоровьем (первичный иммунодефицит, эндокринные нарушения) и противопоказания ко многим лекарствам, она была вынуждена найти естественные методы поддержания организма в рабочем состоянии. Использовала цигун, самомассаж, лечебную гимнастику и правила питания, которые практикует много лет. Интересно, что большинство из них — это китайские и японские практики (массаж асахи, метод Фукуцудзи), у самой Елены тоже есть японские корни.

В результате она не просто хорошо себя чувствует, но и прекрасно выглядит — не только без уколов красоты, но и практически без макияжа. Неудивительно, что сегодня Елена успешно монетизирует свои достижения, разработав собственную программы, проводя марафоны и вебинары.

Лур Хсу , 44 года

Заканчиваем азиатскую тему еще одним удивительным примером — китаянки Лур Хсу, живущей на Тайваняе. Ее Инстаграм, насчитывающий сейчас больше 800 тыс. подписчиков, стал популярен пару лет назад, когда по Сети пошли гулять фотографии дизайнера 40+, где она выглядит лет на 16.

Интересно, что этот тот случай, когда здоровый образ жизни удачно соединился с хорошей наследственностью — поскольку все женщины в семье Лур выглядят удивительно молодо. Впрочем, может быть дело в правильных привычках, прививаемых с детства? Что касается самих привычек, то в этом списке — косметика с натуральными маслами, каждодневное увлажнение, защита от солнца, пилатес, отказ от мяса и сахаросодержащих продуктов.

Каролина Харц , 72 года

И напоследок, впечатляющий и вдохновляющий пример с другой части света — из Австрии.

Каролина Харц, которой в августе исполнилось 72 года, много лет работала пекарем, родила троих детей и стала популярной именно благодаря интернету.

Как и в случае с Еленой Пятибрат, изначально Каролине достался лимон, из которого она сумела сделать лимонад — когда много лет назад врачи диагностировали преддиабет, ей пришлось пересмотреть свою систему питания, отказавшись от сахара.

Среди секретов молодости Харц — ежедневная физическая активность минимум полчаса, достаточный сон, йога и медитация. Сегодня Каролина пишет книги о том, как приготовить вкусные десерты без сахара.