«А жить на что?» Коронавирус обвалил цены на сырое молоко, алтайские аграрии взывают о помощи

Обвальное падение цен на молоко, закупаемое с личных подворий в Алтайском крае, привело к беспредецентной реакции: жители пяти сел Михайловского района и трех Волчихинского договорились на сходах не сдавать молоко закупщикам. Хуже того — они грозятся выливать его на землю. Цены на молоко в регионе падают повсеместно, люди призывают власти вмешаться. В ответ чиновники пытаются объяснить крестьянам азы рыночной экономики и надеются на антимонопольщиков.

«Труд за бесценок»

Забастовочный прецедент, вообще-то, в Алтайском крае уже был. Но давненько. Лет 10 назад владельцы частных подворий в отдельных районах края тоже бастовали — и по этой же причине. Молоко тогда рухнуло до 12−14 рублей за литр.

И вот сейчас, спустя столько времени, дело идет к той же цене. В Шипуновском, Волчихинском районах молоко стоит уже 17 рублей. В Михайловском — и того меньше: 15. Снижение на 5 рублей за две недели. И «добрые» закупщики обещают: к маю будет 10.

Подписчица Instagram правительства края еще 6 мая просто взывала о помощи. Мама живет в Краснознаменке Курьинского района, написала она. Держит коров. Цены на молоко в районе валятся — разберитесь же в конце-то концов.

Молоко. Ирина Пергаева

«Мы уже не знаем куда обращаться. В магазинах молоко не дешевеет, почему мы должны свой труд отдавать за бесценок»? — написала женщина.

Цены на «молочку» в рознице и вправду стоят, почти как вкопанные. Сравниваем данные Алтайкрайстата за 13 апреля и 12 мая. Молоко в среднем по краю подешевело лишь на 57 копеек (с 54,14 до 53,57 рублей за литр). Сливочное масло — меньше чем на 1%: с 497 до 494 рублей.

А сметана и сыр и вовсе подорожали (!). Сметана, к примеру, с 161 до 163 рублей за кило, приводит данные Алтайкрайстат.

Сметана. CC0

«Для крестьян это унижение»

В том же Instagram возмущенной подписчице отвечает управление пищевой и перерабатывающей промышленности: «Ежегодно, начиная с апреля, закупочные цены на сырое молоко имеют тенденцию к снижению. Это явление наблюдается не только в Алтайском крае, но и во всех регионах России, и даже во многих европейских странах».

Этот фактор сезонности и колебаний рынка нельзя исключить, просвещает автор ответа подписчицу… Но владельцам частных подворий от ссылки на сытую Европу и рыночные тенденции явно не легче. При этом кое-кто из них вспоминает добрым словом прошлый год — тогда же было иначе.

«В том году цена все лето держалась 21−21,50 рублей за литр. И люди ожили! А сейчас все говорят: надо народ поддержать. А получается наоборот. Цены в магазинах на многие товары растут. Для тех, кто коров держит, это как унижение», — говорит депутат Тугозвоновского сельсовета Алексей Кобяков (Шипуновский район).

Молоко. Altapress.ru

«Теряем по 75 рублей в день с коровы»

Цены на сырое молоко в этом году действительно начали снижаться в апреле — тут никакой ошибки нет. Зимой с частных подворий закупали молоко по 24 рубля за литр, вспоминает Алексей Кобяков. В апреле цена опустилась до 21. Но то, что происходит сейчас — это уже ни в какие ворота не лезет.

«Нормальный хозяин не держит корову, которая дает меньше 14−15 литров в день. Если даже взять, что на пять рублей цена упала, то с каждой коровы он уже потерял по 70−75 рублей в день, за месяц — по 2−2,5 тысячи», — посчитал Кобяков.

На личном подворье у кого пять коров, а у кого и 15 — вот и считайте, сойдется ли семейный бюджет. «Зимой тюк сена в 5 центнеров стоил тысячу, сейчас, если сенокос начнется, будет стоить 700. А их надо как минимум 10 на одну корову заготовить. Плюс прививки», — объясняет Кобяков.

Стада коров с частных подворий на Алтае сокращаются. Анна Зайкова

«За лето с таким уровнем цен даже и на заготовку корма на зиму не удастся накопить. А с 4−5 головами КРС это порядка 70 тысяч рублей, — объясняет подписчица правительственного Instagram.

«Это не по-крестьянски»

Забастовка — это, понятно, крайняя мера, и пошли на нее люди, потому что больше не понимают, что еще можно сделать. Единственный способ заработать во многих селах — сдавать продукцию с частных подворий.

Решение не сдавать молоко (а может, и выливать на землю — это пока не решено) приняли на сходах сразу в пяти селах Михайловского района в минувшие выходные, сообщили «Вести Алтай». Такое же решение, по данным журналистов, приняли и в трех селах Волчихинского района.

Молоко. Ирина Пергаева

Не все это считают разумным. Да, скандал громкий. Да, теперь, наверное, услышат. Чтобы поднять волну — сойдет. А будет ли толк?

«В понедельник поехали сборщики молока и народ отправил их всех обратно… Но я считаю — это ошибочное решение. Бастовать, вообще не сдавая? Это не выход. Если уж сумели организовать забастовку, значит — организовываться умеем. Надо использовать это. Объединиться, предлагать большие партии молока и свои условия по ценам. А выливать молоко… Не по-крестьянски это как-то», — говорит фермер Андрей Кожанов из Михайловского района.

У Кожанова в сельхозпредприятии большое стадо, каждый день сдает по 10 тонн молока. Цены и для него упали, хотя и не так значительно — на 2 рубля. Но он знает: молокозаводы и скупщики не хотят терять его как поставщика — он ведь поставляет его крупными партиями и со стандартно хорошим качеством. Поэтому готовы «подвинуться» в цене.

Коровы. Животноводство. СС0

«Со мной разговаривать сложнее — я один. А частников море. У нас зимние надои достаточно высокие, большого колебания объемов нет, зимой, когда существенный дефицит молока, мои поставки занимают в структуре поставок нашего переработчика 10−15%. Если меня начать прессовать — я уйду к другому», — продолжает фермер.

Спрос упал

Между тем, мало кто сейчас в селе (да и в городе) понимает, почему цены рушатся и готовы, если верить скупщикам, дойти до уровня 10-летней давности. Сборщики молока утверждают — покупатели в магазинах стали меньше тратить.

Кто-то из-за пандемии COVID-19 дома сидит, лишнюю копейку экономит. Кто-то вообще без зарплаты остался. Словом, спрос на продукты сильно упал, в том числе платежеспособный. Ну и, конечно же, на рынок давит летнее молоко.

Молоко. СС0

Правда, еженедельный анализ Сбербанка не подтверждает сокращения затрат россиян на продовольствие (конкретно «молочку» аналитики не выделяют). Наоборот — они растут: с 11 по 17 мая покупки в продмагах увеличились в деньгах на 8,6% (к такому же периоду 2019 года). В банке пришли к выводу: спрос воскрес.

Но, возможно, более дорогие продукты вроде сыра и масла, требующие для производства большие объемы молока, все же стали покупать меньше, и рост спроса обеспечила богатая Москва (цифры-то усредненные).

Фермер Андрей Кожанов рассказывает: ходят слухи, будто бы Россия закупила крупную партию какой-то молочной продукции из Южной Америки, и если какие-то объемы пришли сюда — они тоже давят на цену. «Насколько это соответствует действительности — неясно», — продолжает он.

Молоко. Михаил Хаустов

Подтверждения поставок из Южной Америки altapress.ru пока обнаружить не удалось. А вот таможня выдает такие цифры: за первые два месяца 2020 года на 20% вырос импорт в Россию сливочного масла, на 14% - сыров и творога (к такому же периоду 2019 года).

Но сейчас, похоже, уже не это главное. Главный вопрос — что делать?

«А на что жить?»

В краевом управлении пищевой и перерабатывающей промышленности дают жителям старый совет: создать или вступить в кооператив.

«Это поможет обеспечить концентрацию крупных объемов сырого молока, его первичную обработку и реализацию на молочный завод по цене первого сорта, сопоставимой с ценой продукции от общественных хозяйств, а также снабжать членов кооператива племенным молодняком скота и птицы, более дешевыми кормами», — приводит «Вести Алтай» слова начальника управления Александра Большакова.

Сейчас ведомство рекомендует жителям обращаться в антимонопольную службу. К слову сказать, заявления в краевое УФАС уже поступают — надеются, как на «скорую помощь», потому что больше не на кого.

Коровы. Животноводство. Анна Зайкова

Между тем, расследование антимонопольщиков займет время — в 2018 году на это потребовалось полгода. Сайт службы сообщает: анализ документов начат. И ведомство выясняет, есть ли признаки заключения антиконкурентного соглашения о одновременном установлении одинаковых цен на молоко (без наличия на то объективных причин).

Тем временем жители сел, еще сохранившие у себя на подворьях скотину, говорят, что коров, похоже, придется продать — их содержание становится нерентабельным. Многие при этом задаются вопросом: ну ладно, коров у частников не будет, страна без молока не останется. А жить-то им на что?