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Экономика

Алексей Улюкаев не заплатил транспортный налог

В отношении бывшего министра финансов России, осужденного за взятку на восемь лет, возбуждено административное дело. Как пишет газета «Коммерсантъ», Улюкаев должен около 115 тысяч рублей транспортного налога.

Алексей Улюкаев.
Алексей Улюкаев.
Анна Зайкова, altapress.ru

Источником информации является Федеральная служба судебных приставов, которая в конце мая открыла дело против экс-министра и обратилась в столичный суд с иском.

Напомним: в декабре 2017 года Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии и назначили штраф 130 млн рублей. Его признали виновным в получении 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сейчас бывший министр отбывает наказание в колонии под Тверью, свою вину он не признал.

В ноябре 2018 года господин Улюкаев рассказал федеральным СМИ, что работает в библиотеке и занимается зарядкой для поддержания физической формы.

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