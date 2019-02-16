Алтайкрайстат подсчитал, насколько у жителей региона выросли зарплаты

Самые высокие зарплаты получали работники, занятые грузовыми перевозками по железной дороге, их средняя зарплата 49,7 тысяч рублей, финансисты и страховщики (44,4 тысячи рублей).
Неплохо зарабатывали и занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - 40,6 тысяч рублей.
Меньше всего платят в таких сферах как гостиничный бизнес и общепит — 15,4 тысячи рублей, доставка почты (16,4 тысячи рублей), водный транспорт (17 тысяч рублей).
В «середняки» рейтинга, пожалуй, впервые вышло сельское хозяйство. Здесь заработная плата составила 20,7 тысяч рублей. В нынешнем году, согласно трехстороннему договору, работники аграрной сферы должны получать в среднем на 3 тысячи больше, чем в предыдущем.
Напомним, в декабре лидеры отраслевых объединений и правительство региона подписали соглашение, по которому бизнес обязался ускорить темп роста заработных плат.