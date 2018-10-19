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Алтайские компании в Узбекистане подписали контракты на 1 млрд рублей

Алтайские предприятия заключили соглашения с партнерами из Узбекистана в сумме на 1 млрд. рублей. Это произошло 18 октября в ходе Первого форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, сообщает официальный сайт Алтайского края.

На заводе «Алтайвагон».
На заводе «Алтайвагон».
altapress.ru

Крупная транспортная компания Узбекистана планирует приобрести у «Алтайвагона» 200 крытых вагонов в 2019 году. Генеральный директор холдинговой компании «СДС-Маш» (в ее состав входит «Алтайвагон») Александр Мирошник заявил, что общая стоимость контракта оценивается в 650 млн рублей.

Директор Рубцовского завода запасных частей Станислав Кедик подписал два соглашения о поставке комплектующих и сельхозмашин на предприятия Узбекистана. Контракты рассчитан на сумму в 115 млн рублей.

Группа компаний «Агрохимпром» планирует поставить узбекским партнерам более 50 тонн экологически безопасных активаторов роста урожайности сельхозкультур. Стоимость контракта — 60 млн рублей.

«Алтай-Форест» ведет переговоры о поставках в Узбекистан продукции глубокой переработки древесины стоимостью 200 миллионов рублей.

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