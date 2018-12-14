Алтайские молочные компании вошли в престижный федеральный рейтинг

Центр изучения молочного рынка (ЦИМР) опубликовал рейтинги крупнейших предприятий секторов производства и переработки молока. В последний вошли сразу несколько алтайских компаний.

По итогам 2017 года в топ-50 крупнейших молочных заводов России попали два местных предприятия. «Рубцовский молочный завод», увеличив свои мощности с 328 тысячи тонн сырья в год до 418 тысяч тонн, занял почетное второе место.

«Барнаульский молочный комбинат» также оказался в лидерах — на четвертом месте. Объемы переработки у предприятия выросли с 164,3 тысяч тонн до 224,8 тысяч тонн.

По данным ЦИМР, на долю рубцовского предприятия приходится 34% регионального рынка, на долю «БМК» — 23,3%.

«Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов

В другом рейтинге крупнейших компаний-переработчиков молока алтайских представителей еще больше. Помимо компании «БМК», которая оказалась в этом списке на шестом месте, здесь присутствуют «Столица молока» (14 место), «Холод» (36 место) и «Киприно» (37 место).

Из них только у «Киприно» за 2017 год снизился общий объем переработанного молока с 94 тысяч тонн до 87 тысяч.

Что на Алтае с сырьем?

Примечательно, что в рейтинг крупнейших производителей сырого молока алтайские хозяйства в этот раз не попали.

Сыр. Молоко. СС0

Предприятие «Грана-Хабары». которое находилось в топ-50 по итогам 2016 года, выбыло из рейтинга, снизив, по данным ЦИМР, объемы производства молока с 22,6 тысяч тонн до 18,9 тысяч.

Других представителей края в этом списке не было.