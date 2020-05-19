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Экономика

Алтайский депутат попросил ускорить получение налоговых вычетов из-за коронавируса

Депутат Госдумы от Алтайского края Олег Быков подготовил рекомендации в Минфин РФ, которые перенаправили в ФНС России, сообщает региональное правительство.

Олег Быков
Олег Быков
Олег Быков в vk.com/

Быков предложил ускорить процедуры получения россиянами налоговых вычетов.

«В настоящее время, когда многие испытывают финансовые трудности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, скорейшее получение гражданами налоговых вычетов является востребованной и весьма значимой мерой поддержки со стороны государства», — отметил алтайский депутат.

Свою инициативу он направил в Минфин России. Предложение перенаправили в Федеральную налоговую службу (ФНС России), говорится в ответе на обращение депутата, подписанном главой Минфина Антоном Силуановым.

«Учитывая, что налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц является своеобразной формой участия государства в софинансировании социально значимых расходов физических лиц, более быстрое получение таких вычетов будет способствовать достижению целей обеспечения финансовой поддержки граждан, остро нуждающихся в таковой в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее ФНС сообщила, что малый бизнес Алтайского края может начинать подачу заявлений на получение помощи.

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