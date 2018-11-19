Алтайский город оказался лидером в России по продажам нелегальных сигарет

58% пачек сигарет, которые были куплены в Рубцовске в ходе исследования рынка табачных изделий компанией Nielsen, оказались нелегальными. Город лидирует по этому показателю среди населенных пунктов с населением 100−500 тыс. человек — в них зафиксирована самая высокая доля нелегальной продукции, сообщил ТАСС.

В Шахтах и Таганроге (Ростовская область) доля контрабанды и контрафакта превысила 30%, в Бердске (Новосибирская область), Брянске (Брянская область) и Магнитогорске (Челябинская область) показатели нелегальной торговли сигаретами более чем в два раза выше среднего показателя по России. А он в свою очередь составил 8,4% в третьем квартале 2018 года, что почти в два раза больше, чем годом ранее — 4,5%.

Исследование проводилось в июне — августе 2018 года по заказу четырех крупнейших табачных компаний на российском рынке — JTIl, Philip Morris, «Бат Россия», Imperial Tobacco. Исследователи отбирали 15 тыс. пустых пачек из-под сигарет в 89 городах России, а также 3 тыс. 157 пачек в 22 населенных пунктах поблизости от границы с Белоруссией, Украиной и Казахстаном.

К нелегальной отнесена продукция, с которой не уплачен акциз в бюджет РФ. Это сигареты, произведенные в странах Евразийского экономического союза, а также странах дальнего зарубежья, включая продукцию, поступающую в Россию транзитом через территорию стран ЕАЭС, контрафактные сигареты, недорогая продукция небольших отечественных производителей без акцизных марок и с предположительно поддельными акцизными марками, продукция для магазинов беспошлинной торговли.

Двукратный рост нелегального рынка в Nielsen объясняют растущим притоком более дешевых сигарет из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана) и дальнего зарубежья, а также «стремительным распространением» нелегальной продукции, находящейся в обороте без акцизной марки или с подозрительной акцизной маркой, включая сигареты, на которых не указан ни адрес производства, ни наименование производителя.

Доля таких сигарет за год выросла в практически в три раза. Кроме того, эксперты зафиксировали рост с 0% до более чем 5% общего объема нелегальной продукции с логотипами Крымского производителя — компании «Пеппел».

По данным экспертов, одним из основных источников нелегальной табачной продукции в России остается Белоруссия. По данным Nielsen, каждая пятая сигарета, проверенная на границе с Белоруссией и Украиной — нелегальная.