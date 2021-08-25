Алтайский край оказался лидером в Сибири по динамике роста предлагаемых зарплат

Алтайский край разместился на 21 месте среди 84 регионов России по динамике роста зарплат, которые предлагаются соискателям работы. Исследование провел портал по поиску работы hh.ru .

В среднем за полугодие в Алтайском крае зарплатные предложения выросли на 1 091 рубль — до 37 292 рублей.

Регион оказался лидером по динамике роста зарплат по сравнению с другими регионами Сибири. Ближайший результат в Кемеровской области с ростом зарплатных предложений на 835 рублей (до 39 331 рублей).

При этом в абсолютных значениях самые высокие в Сибири заработные платы на июль этого года предлагают в Иркутской области — 51 132 рубля.

В среднем по стране зарплатные предложения увеличились на 4 038 рублей (с 45 279 рублей в январе до 49 317 рублей в июле).

Наибольший рост предлагаемых зарплат показала «Медицина, фармацевтика»: +13 560 рублей (до 50 307 рублей). Наиболее ощутимое падение — в госслужбе и НКО (-2 999 рублей, до 49 139 рублей).

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