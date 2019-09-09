Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Алтайский край занял 69 место в РФ по ситуации на рынке труда

Алтайский край попал на 69 место среди регионов России по показателю ситуации на рынке труда, сообщает РИА Новости.

Карьера. Бизнес.
Карьера. Бизнес.
СС0

Издание подготовило индекс рынка труда по итогам прошлого года, который позволяет оценить положение дел в данной сфере. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда и емкость рынка труда.

В целом по стране, в сравнении с 2017 годом, наблюдалось снижение безработицы, сокращение среднего времени поиска работы, рост заработных плат.

Регионами-лидерами в стране по ситуации на рынке труда стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.

Алтайский край оказался лишь на 69 месте с показателем индекса труда 45,9. Соседняя Республика Алтай расположилась в рейтинге еще ниже. Этот регион занимает 81 место с индексом 23,9.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость