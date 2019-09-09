Алтайский край занял 69 место в РФ по ситуации на рынке труда

Издание подготовило индекс рынка труда по итогам прошлого года, который позволяет оценить положение дел в данной сфере. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда и емкость рынка труда.
В целом по стране, в сравнении с 2017 годом, наблюдалось снижение безработицы, сокращение среднего времени поиска работы, рост заработных плат.
Регионами-лидерами в стране по ситуации на рынке труда стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.
Алтайский край оказался лишь на 69 месте с показателем индекса труда 45,9. Соседняя Республика Алтай расположилась в рейтинге еще ниже. Этот регион занимает 81 место с индексом 23,9.