Алтайский перевозчик отходов утверждает, что после «мусорной» реформы несет миллионные потери

Подрядчик регионального оператора по коммунальным отходам — компании «Эко-Комплекс» — заявил, что из-за неправильных расчетов он получил только за первое полугодие 7 млн рублей убытков. Он просит пересмотреть не тариф для населения, а цену, установленную для него. В «Эко-Комплексе» отмечают, что подрядчику грех жаловаться — у него и так самая высокая цена за перевозку кубометра мусора.

На что жалуется подрядчик?

Директор компании «Коммунальное хозяйство» Владимир Брайко пришел с жалобой на личный прием к лидеру алтайских «единороссов» Александру Романенко. Его фирма занимается вывозом мусора в Новоалтайске и Первомайском районе. С начала 2019 года — действия «мусорной» реформы — предприниматель стал подрядчиком регоператора по Барнаульской зоне «Эко-Комплекс».

По словам Брайко, «Коммунальное хозяйство» за первую половину 2019 года получило убыток в сумме 7 млн рублей, хотя раньше работало с прибылью. Он считает, это это случилось из-за заниженной платы за вывоз мусора со стороны регоператора. По договору, говорит он, в одном кубометре мусора — 200 кг.

Мусор. altapress.ru

Владимир Брайко,

директор компании «Коммунальное хозяйство»:

Но когда мы в январе начали работать, анализ показал, что в одном кубе мусора 90 кг. И регоператор, соответственно, платит за 90. Когда это выяснилось, регоператор пересмотрел условия договора с некоторыми подрядчиками, а с нами — нет".

Александр Романенко в ответ пообещал разобраться в проблеме, сказав, что реформа системы ТКО сопряжена с большим количеством проблем, «которые вскрываются по ходу».

Почему «Эко-Комплекс» не согласен?

В свою очередь, в «Эко-Комплексе» сообщили, что контракт с «Коммунальным хозяйством» заключали по конкурсу. Договор устанавливает объем услуги в тоннаже, в соответствии с данными территориальной схемы обращения с отходами в Алтайском крае. Цена определена за одну тонну отходов, вес фиксируют на полигоне.

Этот подрядчик, утверждает регоператор, сегодня имеет самую высокую стоимость за транспортировку 1 кубометра отходов среди всех операторов барнаульской зоны. Никакой задолженности у «Эко-Комплекса» перед «Коммунальным хозяйством» нет.

Барнаульский полигон бытовых отходов. Анна Зайкова

В контракте, говорится в комментарии, нет такого показателя, как средняя плотность отходов:

Руководитель «Коммунального хозяйства» исходит из данных Территориальной схемы и определяет среднюю плотность отходов в 200 килограмм в 1 куб. метр. Фактическая плотность, действительно, ниже указанной в Терсхеме. К примеру, в зимние месяцы у «Коммунального хозяйства» она составляла 90 кг, по Барнаулу — не превышала 68 кг. С наступлением весны и лета ситуация меняется: цифра доходит до ‪120−150‬ кг. При контрольной проверке на полигоне «Коммунального хозяйства» на отдельных автомобилях зафиксирован показатель в 340 кг.

В «Эко-Комплексе» считают, что проблема, озвученная перевозчиком, отражает несовершенство территориальной схемы обращения с отходами.

В апреле регоператор предлагал подрядчику в случае несогласия с ценой расторгнуть контракт по согласию сторон, но тот не пошел на это. Объективных оснований, считают в «Эко-Комплексе», для пересмотра цены за услугу нет.

Конкурс на подбор подрядчика в Новоалтайске, Первомайском районе и ЗАТО Сибирском разыгрывался на 1 год. Сейчас идет подготовка документации по проведению торгов с 1 января 2020 года по 30 мая 2021 года.