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12 марта
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Экономика

Алтайские заводы выпускают почти половину всех сырных продуктов в Сибири

В Алтайском крае по итогам 2018 года производство сыра и сырных продуктов увеличилось на 6% и составило рекордные 91,2 тыс тонн. Об этом сообщили на итоговом совещании в Алтайпищепроме, посвященном молочной промышленности.

Сырный продукт.
Сырный продукт.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, доля Алтайского края в российском производстве сыров составляет 13,4%, в СФО — 84,7%.

Разбор. Как теперь читать упаковку молочной продукции с «пальмой»
Потребитель

Что касается сырных продуктов, то доля алтайских предприятий в России составляет 14,4%, в Сибири — 47,6%.

В 2018 году Алтайский край впервые за много лет уступил лидерство в России по производству масла, пропустив вперед Воронежскую область. Выпуску сливочного масла сократилось с 21 тысячи тонн до 18,4 тыс. тонн.

При этом доля Алтайского края в российском производстве этого продукта составила 7,1%, в Сибири — 44,3%.

Объем молока, поступаемого на местные предприятия, в 2018 году увеличился на 1,7% прежде всего за счет повышения товарности и увеличения ввоза из других регионов.

Что такое сырный продукт

Сырный продукт изготавливается по технологии сыра, но вместо сливок (молочного жира) в нем используется также растительный белок.

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