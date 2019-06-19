Андрей Гуселетов: лизинг способен кратно ускорять рост региональной экономики

Последние три года рынок лизинга в России показывал рекордные результаты по объемам нового бизнеса. Финансовые аналитики отмечали, что использование этого инструмента для обновления основных средств положительно влияет на экономику предприятий. Бизнес Алтайского края наиболее активно пользуется лизингом специальной техники и автотранспорта.

Оживление регионального рынка в этом сегменте прекрасно иллюстрирует статистика филиала компании «Балтийский лизинг» в Барнауле. Только по итогам 2018 года специалисты филиала отметили увеличение количества новых лизингополучателей на 19%, а портфель регионального подразделения по сравнению с 2017 годом вырос на 35%.

Андрей Гуселетов,

руководитель филиала «Балтийского лизинга» в Барнауле:

Лизинг всегда был индикатором состояния экономики, но вместе с тем он выступает и в роли катализатора инвестиционной деятельности. При наличии отлаженной бизнес-стратегии лизинг может ускорить развитие отдельно взятых предприятий и экономический рост в регионе в целом.

С апреля представители лизингового рынка отмечали повышенный спрос на сельскохозяйственную технику — аграрии готовили свои компании к сезону, обновляли активы.

Андрей Гуселетов,

руководитель филиала «Балтийского лизинга» в Барнауле:

Достойный урожай получить можно за счет своевременной модернизации технической базы. Лизинг в этом плане очень удобен, поскольку позволяет быстро получить технику в эксплуатацию, оптимизируя при этом налоговую нагрузку. На сегодняшний день среди фермеров остается востребованной отечественная сельхозтехника: зерно- и кормоуборочные комбайны, а также навесное оборудование. Однако большой интерес алтайские аграрии проявляют и к импортной технике.

На сегодня «Балтийский лизинг» реализует специальную программу для представителей АПК, в рамках которой они могут воспользоваться гибким сезонным графиком платежей. Графики выстраиваются таким образом, чтобы минимальные суммы приходились на сезон основных работ, когда у клиента ограничены статьи расходов. А после сбора урожая, когда сельскохозяйственные предприятия получают максимальную прибыль, график платежей корректируется. Условия программы распространяется абсолютно на любую технику, необходимую фермерам для работы.

На постоянной основе для клиентов компании действует программа «Экспресс-лизинг» спецтехники, в рамках которой предприятия имеют возможность купить в лизинг специализированные машины, предоставив авансовый платеж от 5% первоначальной стоимости. От клиента требуется минимальный пакет документов. Предварительное решение о заключении сделки принимается за один день. Кроме того, лизингополучатель может досрочно выкупить имущество без дополнительной комиссии.

Также, если клиенту требуется обновить автопарк, «Балтийский лизинг» предлагает ему участие в специальных программах, благодаря которым можно выгодно приобрести авто для любой задачи. Например, для фермеров актуальны спецпредложения по марке КамАЗ, в рамках которых предоставляется субсидия от производителя. К тому же для лизингополучателей, приобретающих КамАЗы, максимально упрощены условия покупки грузовиков: требуется всего два документа (анкета и паспорт руководителя).