Арбитраж отказался привлекать к «субсидиарке» топ-менеджмент крупнейшего на Алтае свинокомплекса

Арбитраж Алтайского края отказался привлекать к субсидиарной ответственности экс-руководителей крупнейшего в крае свинокомплекса — компании «Алтаймясопром», признанной банкротом. В числе топ-менеджеров — Борис Панов, недолго работавший вице-губернатором еще в администрации Михаила Евдокимова.

Изначально конкурсный управляющий полагал, что бывшие руководители должны уплатить около 4 млрд рублей. Но в ходе рассмотрения дела размер предъявленной суммы уменьшился.

Что требовал конкурсный управляющий

При подаче иска конкурсный управляющий предъявил два требования. Во-первых, привлечь к субсидиарной ответственности на 2,3 млрд рублей и 6 млн евро Бориса Панова (владеет 9% «Алтаймясопрома» и был гендиректором) и Александра Югана (собственника 75%) — за неисполнение обязанности по требованию созыва общего собрания участников.

Во-вторых, привлечь Панова, Югана и Игоря Тищенко (это еще один экс-гендиректор) дополнительно на 747,3 млн рублей. Основание то же — неисполнение обязанности по созыву общего собрания.

Однако после уточнения размер ответственности сильно сократился: по первому требованию — до 15 млн рублей, по второму — до 3,6 млн. Два требования связаны с тем, что Панов и Тищенко занимали должности гендиректоров в разное время.

Борис Панов. csh.sibagro.ru

С чем связаны требования

Конкурсный управляющий пояснил, что в ноябре 2014 года у «Алтаймясопрома» появилась просрочка по долгу перед госкорпорацией «Внешэкономбанк» («ВЭБ.РФ») в размере 433, 5 млн рублей. И Борис Панов как руководитель обязан был до 13 марта 2015 года подать заявление в арбитраж о признании компании банкротом.

Панов этого не сделал. Но не сделал этого и совладелец компании Юган. А также следующий после Панова гендиректор Тищенко. Причем все финансовые показатели «Алтаймясопрома» подтверждали, что с 2014 года компания — в предбанкротном состоянии. А контролирующие его лица не принимают эффективных пер по восстановлению ее платежеспособности, считал арбитражник.

При этом вся переписка с госкорпорацией свидетельствует лишь о намеренном введении ее в заблуждение «посредством создания мнимой платформы совещаний, решения которых так и не были исполнены» (Пановым, Юганом и Тищенко), утверждал конкурсный управляющий.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. Из открытых источников в Интернете

Что сказали экс-руководители

Но представитель бывших топ-менеджеров пояснил на суде, что в марте 2015 года его доверители не имели ни возможности, ни необходимости обращаться в суд о банкротстве. В июне 2014 года «ВЭБ» предоставил им очередной транш, финансовое состояние «Алтаймясопрома» тщательно проверили и нашли удовлетворительным. Неправильно было бы получить кредит — и подать на банкротство.

Да, менеджмент столкнулся с рядом внешних факторов, которые помешали им завершить проект и вызвали финансовые трудности. Но вплоть до введения конкурсного производства руководители делали все, что могли, и рассчитывали, что меры сработают. Необходимости подавать на банкротство они тоже не видели.

При этом Панов и Тищенко были лишь номинальными директорами (именно так было заявлено на суде). Они занимались производством, а финансовых потоков не контролировали. Всеми финансами и взаимодействием с «ВЭБом» занимался Юган и управляющая компания «Кем-Ойл».

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. altapress.ru

Что случилось с «Алтаймясопромом»?

Проект свинокомплекса с полным циклом на 300 тыс. голов разработан в 2009 году. Он был одним из ключевых в программе «Алтайское Приобье», которую пытались запустить в крае во времена губернатора Александра Карлина при поддержке тогда еще Минрегионразвития РФ.

Однако, начав строительство (а это произошло в 2011 году), инвесторы столкнулись с внешними трудностями, рассказал на суде представитель топ-менеджмента.

Негативно повлияли на завершение проекта задержки с финансированием, падение цен на свинину и, наоборот, рост цен на материалы, проблемы с валютным курсом, а также двукратное падение цен на нефть и принятие «налогового маневра» в нефтяной отрасли.

«Маневр» породил проблемы у ХК «Кем-Ойл», которая обеспечивала софинансирование проекта.

Свой вклад в появление проблем компании внес и дефицит на рынке электроэнергии, вызванный аварией на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, и резкое удорожание кормов Бийского комбината хлебопродуктов. Пришлось вносить в бизнес-план корректировки, включать новые объекты — газопоршневые ТЭС для выработки своего электричества, комбикормовый завод для производства своих кормов и мясокомбинат.

Руководство полагало: все эти меры позволят сократить издержки и выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Однако из-за этого проект вырос в цене на 6,3 млрд рублей — нужны были новые кредиты.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Что решил суд

Судью Ирину Губарь доводы бывшего руководства «Алтаймясопрома» убедили. С тем, что его действия в период с 2014 по июнь 2017 года были направлены на преодоление объективных финансовых трудностей и завершения проекта, она согласилась.

Вины менеджмента, который обоснованно рассчитывал на успех и на дополнительное финансирование, в ситуации нет. В итоге судья отказалась привлекать к субсидиарной ответственности Панова, Тищенко и Югана. Решение арбитража края в полном объеме изготовлено 2 сентября.

Напомним, «Алтаймясопром» признан банкротом 20 февраля 2018 года. Предприятие задолжало «Внешэкономбанку» более 11 млрд рублей. В 2018 году конкурсный управляющий сдал предприятие в аренду фирме «Митпром».

Борис Панов и Александр Юган с мая 2018 года проходят процедуру реструктуризации долгов по делу об их личном банкротстве.