«Ашан» наконец-то ответил на новость о закрытии гипермаркетов в Барнауле

Компания «Ашан Ритейл Россия», управляющая розничным бизнесом французской группы Auchan тиражирует ответ о закрытии магазинов в России. Ритейлеры заявляют, что это слухи, однако напрямую не опровергает закрытие в Барнауле .

Комментарий о том, что «Ашан» покидает Россию, появился в СМИ еще 25 августа. «Мы смело опровергаем любые слухи, связанные с массовыми закрытиями торговых точек или планами по уходу из страны», — сообщили при этом сайту Моллы.ру в «Ашан Ритейл Россия».

Для барнаульцев появилась приписка: «АШАН Ритейл Россия заявляет, что магазины в городе Барнауле продолжают работу в текущем режиме. Мы очень ценим наших клиентов и благодарны им за ту лояльность, которую они нам оказывают».

Однако ритейлер по-прежнему заявляет, что в связи с переходом на новую бизес-модель будет оценивать эффективность каждой торговой точки. По итогам 2019 года он закроет около 30. Таким образом «Ашан» не опроверг намерений свернуть свое присутствие в Барнауле.

Покосившиеся буквы «Ашан». Ира Егорова в vk.com/barneos22

Как действительно чувствует себя «Ашан» в России

Выручка «Ашана» в России снижается с 2017 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». В 2018 году сеть потеряла 8%, упав до 270,66 млрд рублей с 294,32 млрд рублей в 2017 году. Чтобы компенсировать расходы, в 2018 году «Ашан» закрыл в России 11 магазинов «у дома», в том числе специализирующихся на продаже косметики и бытовой химии.

В мае «Арендатор.ру» писал, что в 2019 году «Ашан» продолжил масштабную оптимизацию расходов в России. Было сокращено порядка 5 тысяч сотрудников и закрыто 30 магазинов с низкой рентабельностью. По данным портала «Долг. РФ», в пранах ритейлера закрыть в России около 100 торговых точек из 314 (трудятся свыше 41 тысячи человек).

Второй барнаульский «Ашан» открылся в «Галактике». Олег Богданов , altapress.ru

Что еще известно о планах «Ашана» в Барнауле

Напомним, накануне источник сайта altapress.ru сообщил, что уже в октябре «Ашан» в ТЦ «Волна» и ТРЦ Galaxy закроются. Оба расположены в торговых центрах, которые принадлежат соучредителю сети «Мария-Ра» Евгению Ракшину. Жители города составили петицию с просьбой оставить магазин в Барнауле. Администрация торговых точек заверила сотрудников, что закрытия не планируется.

Между тем уже появилась информация о том, что на место «Ашана» в ТРЦ Galaxy претендует новосибирская «Добрянка». Это проект компании «НТС» братьев Насоленко, которые также владеют франшизой «Бахетле».