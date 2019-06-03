Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «Большая медведица» в Барнауле

Жилой комплекс расположен на ул. Пролетарская, 160 — районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Застройщик комплекса — строительная компания «Адалин-Строй». Приобрести квартиры в ЖК «Большая медведица» теперь можно и с помощью ипотечного кредита от банка «Открытие» по льготной ставке.

Компания «Адалин-Строй» является известным в регионе застройщиком авторских домов и применяет нестандартные архитектурные решения и индивидуальный подход к каждому объекту. Дома проектируются и возводятся с учетом самых актуальных и современных тенденций градостроения.

Дома жилого комплекса «Большая медведица» отличает продуманное благоустройство прилегающих территорий и входных групп, наличие всей необходимой социальной и культурной инфраструктуры. Квартиры с комфортными планировками предлагаются в кирпичном доме с переменной этажностью (от 10 до 16 этажей) под чистовую отделку.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Адалин-Строй». Проектная декларация на сайте: www. adalin-stroy.ru