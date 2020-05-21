Банк «Открытие»: 74% предпринимателей удовлетворены работой своего банка в кризис

Банк «Открытие» провел опрос представителей малого и среднего бизнеса и оценил влияние кризиса от коронавируса на их бизнес. По результатам исследования, подавляющее большинство владельцев бизнеса — 74% удовлетворены работой своего банка в период самоизоляции. Им важна стабильная и оперативная работа банка, поддержка банка в предоставлении льгот, акций и хороших условий, а также возможность все операции проводить в режиме онлайн. Одновременно с этим, предприниматели обращают внимание, что не все банки имеют возможность предложить помощь в кризис, что способствует переходу на обслуживание в другое финансовое учреждение. По мнению 75% опрошенных уровень доверия к банкам не изменился. Основная помощь, которую компании ждут от банков, — это кредитные каникулы, снижение стоимости обслуживания и комиссий за платежи и переводы, а также выдача кредитов предприятиям.