Банк «Открытие»: 74% предпринимателей удовлетворены работой своего банка в кризис

Доля оптимистично настроенных предпринимателей резко снизилась — бизнес настроился на длительный период выживания в сложных экономических условиях и сконцентрировался на сокращении расходов и удержании клиентов. Наступил критический момент — малый и средний бизнес нуждается в помощи банков как никогда. Если они ее не получат, исчезнет до 50% предприятий. Во время текущего кризиса 65% компаний приостановили работу и заняли выжидательную позицию, 9% сократили свой бизнес, 6% собираются остановить деятельность. При этом на 15% компаний кризис никак не повлиял, а 4% нашли новую нишу и получили развитие.
Большинство опрошенных — 39% не могут оценить перспективы на ближайшие 6 месяцев, однако надеются, что продолжат работать как и раньше. 18% респондентов уверены в развитии и расширении своего бизнеса. И только 7% планируют сократить масштабы.
В опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год. Респонденты представляют все основные отрасли, как наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и имеющие право получить государственную поддержку, так и другие.
ПАО Банк «ФК Открытие»