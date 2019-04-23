Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии

Новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн. Бесшовная интеграция с Интернет-банком «УРАЛСИБ — бизнес-online» позволяет готовить расчетные документы непосредственно в личном кабинете интернет-банка «УРАЛСИБ — бизнес-online»
С помощью сервиса доступны следующие функции:
- использование кабинета интернет-бухгалтерии без дополнительной авторизации в личном кабинете;
- автоматическое формирование отчетов и отправка их через Интернет;
- формирование первичных документов за несколько кликов;
- автоматическое формирование кадровых документов;
- складской и товарный учёт;
- финансовая аналитика;
- автоматический расчет налогов, заработной платы, командировочных и больничных;
- ведение учета в «облаке» — для доступа ко всей бухгалтерии нужен только Интернет;
- подключение онлайн касс и CRM систем.
Сервис аккредитован в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных». Вся информация передается по защищенному каналу связи, что гарантирует безопасность использования сервиса.
Банк УРАЛСИБ регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям уже доступен небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc и сервис проверки контрагентов.
В ближайших планах — интеграция в Интернет-банк «УРАЛСИБ — бизнес-online» таких сервисов, как юридические онлайн-консультации, тестирование и оценка персонала и многое другое.
Справка
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 517 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.