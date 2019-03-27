Банк ВТБ в Алтайском крае готов к работе с застройщиками в рамках новых требований законодательства

Банк ВТБ полностью готов к переходу на новую форму расчетов между застройщиками и дольщиками, предусматривающую использование эскроу-счетов. В пилотном режиме схема была отработана еще в 2018 году, сообщил управляющий ВТБ в Алтайском крае Сергей Никулин на встрече с журналистами.

По словам Сергея Никулина, эскроу-счет открывается физическому лицу — покупателю жилья в конкретном доме по договору долевого участия в строительстве.

Сделать это в ВТБ можно уже сегодня. Для этого клиенту нужно предъявить в банке паспорт и договор участия в долевом строительстве, заключенный с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика и занимает несколько минут.

Сергей Никулин пояснил, что новая форма расчетов между застройщиками и дольщиками введена для того, чтобы обезопасить покупателей жилья. Деньги, размещенные на эскроу-счете, перечисляются застройщику лишь тогда, когда будет фактически завершено строительство объекта. Если он не достроен в срок, вложения возвращаются дольщикам.

Сергей Никулин,

управляющий ВТБ в Алтайском крае:

Банк ВТБ нацелен на работу с проверенными и хорошо зарекомендовавшими себя строительными компаниями края, со всеми ведущими застройщиками проведены переговоры. С ноября 2018 года банк ВТБ уже привлек более 1 млрд рублей средств клиентов-физических лиц на эскроу-счета.

Сами застройщики, привлекающие средства граждан, также готовятся к переходу на расчеты с дольщиками через эскроу-счета. Старт нового механизма расчетов должен состояться не позднее 1 июля 2019 года.

Как полагают в ВТБ, этот механизм сделает инвестиции в строящееся жилье более привлекательными для дольщиков, так как риски инвестирования в возводящееся жилье значительно снизятся.

Источник: Банк ВТБ (ПАО)