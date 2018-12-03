Барнаулец выиграл в конкурсе дизайна «Золотая блоха»

Ранее Шелепов на «Золотой блохе» уже получал награды: дипломы оргкомитета, дипломы Союза Дизайнеров России, «За лучшее эстетическое решение». В 2012 году его работа завоевала третье место конкурса. В 2006 и 2007 годах он получал вторые места. Теперь коллекция наград пополнилась «золотом», пишет «Рекпортал».

Работы победителей этого года войдут в книгу «Лучшие товарные знаки XXI века», которая будет выпущена к 20-летию «Золотой Блохи» в 2019 году.

Организаторами конкурса выступают Союз Дизайнеров России, Министерство культуры РФ, Роспатент, Национальная Академия дизайна, дизайн-студия «Союз Дизайнеров».