«Барнаульский меланжевый комбинат» в 5 раз увеличит производительность

БМК реконструируют в несколько этапов. Это нужно, потому что здания и инженерные сети не соответствуют современным требованиям. В неизменном виде останется только центральная проходная, которая представляет собой историческую ценность. Останавливать производство на время работ не будут, сказал директор по развитию БМК Руслан Наниев.
По его словам, уже к 2020 году комбинат сможет выпускать 24 млн тонн тканей. Наниев добавил, что если спрос на продукцию будет высок, предприятие может увеличить объемы производства до 70 млн погонных метров ткани в год.
БМК выпускает ткани трех видов:
- 100% хлопок,
- 30% полиэфира + 70% хлопка
- 50% полиэфира + 50% хлопка.
Полиэфир придает тканям прочность и несминаемость.
Людмила Осипова
директор по производству БМК:
Наше предприятие одно из немногих, которое имеет полный цикл производства от хлопка до готового костюма. Это наша гордость. Ткани и швейные изделия комбината широко востребованы у ведущих швейных предприятий, госкорпораций и производственных предприятий России.