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Топ-менеджер Белокурихи заявил на Первом канале, что курортам надо открываться и работать

Заместитель генерального директора «Курорт Белокуриха» Олег Акимов принял участие в вечернем шоу Александра Гордона «Док-ток». В эфире он рассказал о том, как санатории алтайского курорта готовятся к открытию.

Олег Акимов в программе "Док-Ток"
Олег Акимов в программе "Док-Ток"
Скриншот видео Первый канал

В пресс-службе компании «Курорт Белокуриха» отметили, что Акимов был солидарен с коллегами из других регионов и заявил, что выполнение имеющихся на сегодня рекомендаций Роспотребнадзора слишком затратно для бизнеса.

В Белокурихе разработали план, который позволит создать максимально безопасные условия пребывания отдыхающих в санаториях, уверяет топ-менеджер. В частности, гостям буду предлагать индивидуальные процедуры, при которых контакты минимальны.

Санатории уже подготовились к открытию сезона: лечебные отделения, гостиницы, рестораны и уличную инфраструктуру отремонтировали, завершается реконструкция лечебных отделений,

Санаторий &quot;Белокуриха&quot;
Санаторий «Белокуриха»
Евгения Родочинская

Продано уже больше 50% путевок на летний сезон, и с 1 июня готовы на алтайский курорт заехать первые 300−400 человек.

«Они уже хотят лечиться, принимать процедуры. Они уже соскучились по курорту. Нам надо открываться, надо начинать работать», — сказал Акимов в эфире Первого канала.

Участники дискуссии поддержали эту идею, поскольку туризм, является «лакмусовой бумажкой, отражающей состояние экономики страны».

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что ведомство разрабатывает программу поддержки внутреннего туризма.

«Это будет в первую очередь поддержка бизнеса. Нам важно создавать конкурентоспособные продукты и направления. Мы будем безусловно над этим работать и уже на это лето разработали ряд новых направлений», — сказала она.

Ранее Ростуризм назвал Алтайский край в списке новых направлений для отдыха после пандемии.

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