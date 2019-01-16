«Битва экстрасенсов»: Медведев предсказал отказ от доллара во всем мире

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС выразил мнение, что тенденция отказа стран мира от расчетов в долларах будет только нарастать, сообщает « Газета.Ru ».

По мнению председателя правительства РФ, дедолларизацию своими действиями провоцируют сами Соединенные Штаты.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов рассказал о текущем состоянии российской экономики и финансовой системы. Властям удалось избавиться от эффекта так называемой «голландской болезни» — негативного влияния укрепления реального курса национальной валюты на экономическое развитие, уверен Силуанов, пишет polit.ru.

Аналитики Сбербанка считают, что средний курс доллара в 2019 и 2020 году будет равен 65−70 рублям.

По прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара в 2019 году составит 63,9 рубля, в 2020 — 63,8 рубля.

В ноябре 2018 года российский рубль впервые с середины мая стал самой рискованной национальной валютой в мире. Это звание уступила турецкая лира.

Для доллара как универсальной расчетной единицы наступят тяжелые времена, как только будут созданы механизмы минимизации рисков волатильности национальных валют, заявил в сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин. Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил провести дедолларизацию российской экономики и рассчитываться с другими государствами в других валютах, например в юанях, евро и рублях.