Бывшему главному энергетику Алтая списали более 100 млн рублей

Арбитраж Новосибирской области завершил дело о банкротстве Сергея Шабалина, в начале 2000-х годов возглавлявшего энергосистему Алтайского края и недолго проработавшего вице-губернатором в команде Михаила Евдокимова. Он был должен 118 млн рублей, а теперь вся задолженность списана, несмотря на возражения одного их кредиторов.

Шабалин и его кредиторы

Сергей Шабалин признан несостоятельным в июне 2016 года. Он задолжал кредиторам 118 млн рублей, но взять с него оказалось нечего — в собственности нашли только восемь участков, семь в Горном Алтае и один в Подмосковье.

Среди его кредиторов и юридические лица: к примеру, банку «Санкт-Петербург». Интересно, что при оформлении кредита собственность у него была — в залог он передал два участка и трехэтажный дом общей площадью 727 кв метров в дереве Лопотово-2 (коттеджный поселок в Солнечногорском районе). Оценщик считал, что коттедж стоит 25 млн рублей).

И Дорогомиловский райсуд Москвы еще в 2013 году постановил взыскать с Шабалина долг банку 35,4 млн рублей и выставить на торги его имущество. Но, судя по данным дела о банкротстве, что-то пошло не так. Недвижимость так и не продали, долг не уменьшился ни на копейку. В реестр кредиторов Сергея Шабалина этот же банк так и вошел с суммой 35,4 млн рублей.

В кредиторах у Шабалина были и физические лица, дававшие ему взаймы крупные суммы. Скажем, Сергею Кожемяко он оказался должен 4,3 млн рублей, Игорю Проскурдину 21 млн.

Лопотово-2 — коттеджный поселок в Подмосковье. zagorod.ru

Гол как сокол

Нашли у Шабалина только восемь участков, из них семь в Чемальском районе. Участок в Подмосковье продали быстрое.

Семь горно-алтайских участков выставили на торги в конце января 2018 года. Когда их цена снизилась до 1 рубля, появилась много заявок. Земли бывшего гендиректора «Алтайэнерго» пользовались ажиотажным спросом, за каждый участок боролись порой более десятка претендентов. Победители определились.

Однако в августе 2018 года конкурсный управляющий Шабалина разместил интересную информацию в федеральном реестре сведений о банкротстве: победителям были направлены предложения о заключении договора купли-продажи, но ни один из победителей на него отозвался. Договора так и не заключили, и конкурсный управляющий предложил кредиторам забрать участки в качестве отступного по цене, достигнутой на торгах: в общей сложности 771 тыс. рублей.

Сведения о том, приняли ли кредиторы участки в качестве отступного или нет, пока не опубликованы.

В ходе банкротства кредитор банк «Санкт-Петербург» предложил не списывать Шабалину долги — в определенных случаях банкротство гражданина действительно не завершается списанием. Но суд не увидел оснований. 24 января арбитраж сообщил о завершении процедуры реализации имущества Сергея Шабалина, ему списали 118 млн рублей.

Кстати, ранее банкротом признали другого вице-губернатора из той же команды — Анатолия Полонского. Полонский в 1990-х годах тоже был гендиректором «Алтайэнерго». А недавно обанкротился и еще один бывший вице-губернатор из команды Евдокимова — Борис Панов.