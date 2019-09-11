Бывший глава телекомпании НТВ заработал миллиард на торговле марихуаной

По подсчетам Forbes, состояние российского бизнесмена Бориса Йордана превысило миллиард долларов — он владеет активами стоимостью 1,2 млрд, сообщается на сайте русскоязычной версии журнала.

Основой доход бизнесмен получил от продажи марихуаны — ему принадлежит треть акций в американской компании Curaleaf (производитель медицинской марихуаны), ее капитализация оценивается в 3,5 млрд долларов.

Борис Йордан возглавлял телеканал НТВ в 2001—2003 годах. Основной бизнес Йордана в России сейчас — компания «Ренессанс Страхование», пишет polit.ru.

Ранее Forbes представил ежегодный рейтинг богатейших семей России. По информации издания, в 2019 году топ-10 самых успешных предпринимательских династий страны обновился на треть.