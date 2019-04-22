Более 14,5 млрд рублей доверили жители двух Алтаев Россельхозбанку

По состоянию на 15 апреля 2019 года объем средств частных клиентов во вкладах в Алтайском филиале АО «Россельхозбанк» превысил 14,5 млрд. рублей, увеличившись с начала года более чем на 570 млн рублей. Общая сумма остатка привлеченных денежных средств физических лиц на указанную дату составляет 15,626 млрд. рублей.

Только с начала 2019 года в филиале открыто порядка 8 тысяч депозитов на общую сумму более 3,7 млрд. рублей. На сегодняшний день вкладчиками филиала Россельхозбанка являются свыше 59 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай.

В Россельхозбанке в настоящее время действует 11 видов вкладов для населения, различающихся по суммам, срокам и процентным ставкам.

Наиболее популярны среди жителей двух Алтаев вклады «Пенсионный плюс» и вклады с повышенными ставками «Доходный», «Комфортный» и «Пополняемый».

В текущем году в Банке запущен новый продукт Банковский счет физических лиц Накопительный счет. Данный счет может быть открыт через дистанционные каналы обслуживания. Накопительный счет открывается только на имя клиента на неограниченный срок. Минимальный размер остатка на банковском счете не устанавливается. Начисление процентов осуществляется ежедневно на остаток денежных средств на счете по состоянию на начало операционного дня. Выплата процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца путем зачисления суммы причитающихся процентов на счет. При закрытии счета, ранее начисленные и выплаченные проценты, не пересчитываются.

Владимир Богданов,

директор Алтайского филиала Россельхозбанка:

Простые, понятные и достаточно конкурентные условия по вкладам привлекают в Банк все больше активных жителей наших двух регионов, которые выбирают Россельхозбанк для размещения собственных сбережений.