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Экономика

Более 500 млрд рублей из бюджета пойдут на выплаты пенсионерам и военным

Выплаты военнослужащим и пенсионерам, которые накануне анонсировал президент РФ Владимир Путин, обойдутся бюджету более чем в 500 млрд рублей, сообщил «Интерфакс».

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Финансирование будет осуществляться из дополнительных доходов бюджета, полученных в результате того, что российская экономика уже почти восстановилась от последствий пандемии COVID-19, считает председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт», — пояснил парламентарий.

Глава государства на встрече с представителями партии власти 22 августа предложил в 2021 году выплатить всем пенсионерам по 10 тыс. рублей, пишет polit.ru. По словам главы государства, в первую очередь, необходимо организовать выплаты для пенсионеров и военных.

«Этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, на мой взгляд недостаточно. И я просил бы „Единую Россию“, когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», — объяснил глава государства.

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