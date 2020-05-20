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Экономика

Более 50 тысяч детей на Алтае живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала о «президентской» социальной поддержке семьям с детьми от 3 до 7 лет, сообщает официальный сайт региона.

Дети.
Дети.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По словам Оськиной, край готов к выполнению поручения президента России Владимира Путина выплатить соцподдержку семьям.

Стоит отметить, что изначально выплату планировали с 1 июля, но в связи с изменившейся экономической ситуацией и тем, что многие семьи оказались в сложной жизненной ситуации, принято решение сдвинуть сроки на 1 июня.

«После 20 мая на портале Госуслуг будет доступна возможность подать заявление в электронном виде семьям, имеющим доход ниже прожиточного минимума. Таким видом помощи планируется охватить более 52 тысяч детей, проживающих в Алтайском крае», — отметила Оськина.

Право подать заявление будет действовать до конца 2020 года. Процедуру начисления выплат упростят, если заявитель укажет расчетный счет в банке. Также не должно быть неполных или недостоверных сведений.

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.
Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.
Ксения Морозова.

Министр подчеркнула, что средства из федерального бюджета на «президентскую» выплату уже поступили.

«Эта мера поддержки предусматривает, что семья должна быть малообеспеченной и ее уровень дохода не должен превышать среднедушевой доход, установленный в Алтайском крае, а это 10 194 рубля. Если доход на каждого члена семьи ниже этой суммы, то семья имеет право на поддержку», — разъяснила Оськина.

Напомним, ранее Росстат обнародовал статистику по доходам ниже прожиточного минимума. Согласно этим данным, нищими можно назвать почти пятую часть жителей Алтайского края.

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