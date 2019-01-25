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Экономика
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Большие возможности для бизнеса с РКО от Россельхозбанка

Объем средств на расчетных счетах корпоративных клиентов Алтайского филиала по данным на 1 января 2019 года составил свыше 1,4 млрд рублей. За минувший год он увеличился на 38% или на 497 млн рублей.

В 2018 году в филиале открыто более 1300 расчетных счетов (включая спец. cчета., кор. карты и т.д.). юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом их общее количество превысило 8000.

Перечень услуг по РКО для оперативного управления бизнесом очень широк: открытие и ведение всех типов рублевых и валютных счетов, осуществление кассовых операций, предоставление режима «овердрафт» по счетам клиентов, проведение безналичных расчетов, в том числе, платежи в рублях и в валюте в адрес получателей — физических и юридических лиц.

Юридическим лицам, открывающим счет, Россельхозбанк предоставляет возможность дистанционного управления расчетным счетом с помощью электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», «Интернет-клиент». Система не требует установки какого-либо специализированного программного обеспечения на компьютер — все действия по счету происходят непосредственно на сервере банка, к которому клиент подключается через обычный интернет-браузер.

С полным сборником тарифов на расчетно-кассовое можно ознакомиться на официальном сайте Банка www.rshb.ru

Источник: АО «Россельхозбанк»

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