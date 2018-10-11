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Бюджет Алтайского края возрастет за счет «бензиновых» и «алкогольных» акцизов

В ближайшие три года в бюджеты регионов станет поступать значительно большая доля от акцизов на бензин и алкоголь, чем прежде. Это, в частности, позволит увеличить объем дорожного фонда. Так регионам возместят часть потерь от отмены налога на движимое имущество для бизнеса, сообщил спикер Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) Александр Романенко.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Романенко 8 октября участвовал в парламентских публичных слушаниях по бюджету страны. По словам алтайского политика, принято решение в течение трех лет увеличивать региональный норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты с 60% до 100%.

Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

То есть у нас в крае появятся дополнительные финансовые средства для реализации наших плановых задач по дорожному строительству и капитальному ремонту дорог именно краевого и местного значения.

Кроме того, увеличится норматив отчислений от акцизов на крепкий алкоголь с 50% до 80%. Это мера должна компенсировать выпадающее доходы, которые образовались после отмены налога на движимое имущество для бизнеса (в Алтайском крае, по разным оценкам, «выпадут» около 500−800 млн рублей).

Также, говорит Романенко, до 2024 года продлили решение о распределении 1% налога на прибыль, собранного в России, между регионами, которым требуется больше денег на сбалансированность бюджетной обеспеченности. Это касается и Алтайского края.

Когда рассмотрят бюджет Алтайского края?

Напомним, что, по данным altapress.ru, проект бюджета Алтайского края на 2019 и 2020−2021 годы правительство региона должно внести в АКЗС 22 октября, за три дня до сессии. 23-го должны состояться публичные слушания.

Такие сроки вызваны тем, что в правительстве края не хотят нарушать традиционного порядка рассмотрения бюджета (первое чтение — в октябре, второе — в ноябре), но еще ждут некоторые цифры из Москвы по федеральному финансированию ряда программ. Кроме того, проект нужно согласовать в минфине России. Но депутаты, сообщают источники, уже сейчас могут ознакомиться с основным содержанием документа.

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