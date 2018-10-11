Бюджет Алтайского края возрастет за счет «бензиновых» и «алкогольных» акцизов

В ближайшие три года в бюджеты регионов станет поступать значительно большая доля от акцизов на бензин и алкоголь, чем прежде. Это, в частности, позволит увеличить объем дорожного фонда. Так регионам возместят часть потерь от отмены налога на движимое имущество для бизнеса, сообщил спикер Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) Александр Романенко.