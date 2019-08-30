Чек-лист: на что обратить внимание при выборе сервиса займов под залог

Первым делом убедитесь, что выбранная вами микрофинансовая организация работает на законных основаниях. Проверить это можно просто — компания должна быть внесена в государственный реестр МФО Банка России и иметь соответствующее свидетельство.
Познакомьтесь с компанией поближе: зайдите на официальный сайт, узнайте, сколько она работает на рынке, как развивается, какова ее география присутствия, сколько собственных офисов.
Внимательно ознакомьтесь с тарифами компании, сравните варианты. Таким образом Вы сможете выбрать для себя наиболее комфортный по сроку, льготному периоду и ставке продукт.
Проверьте договор займа: важно, чтобы он был абсолютно понятным и прозрачным, с четко прописанной процентной ставкой, размером платежей и прочими условиями, определяющими стоимость и условия займа.
Поинтересуйтесь, насколько удобно вам будет погашать автозаём в данной компании, какие способы внесения платежей она предлагает — через интернет, мобильное приложение или в офисах компании.
Найдите отзывы о компании от реальных людей, воспользовавшихся её услугами, поинтересуйтесь опытом сотрудничества, убедитесь, что компания использует цивилизованные методы работы, в том числе в случаях, когда клиенты допускают просрочку платежей.
У компании с серьезным подходом к делу наверняка есть ценности и базовые принципы работы, которая она транслирует клиентам и партнерам. Важно понимать, какую позицию компания занимает в жизни общества — поддерживает ли социально значимые инициативы, как относится к своим сотрудникам и заботится ли о своей репутации.
Узнайте, есть ли у компании программа лояльности и бонусы для постоянных клиентов. Например, снижение процентной ставки на последующие займы. При прочих равных условиях это позволит вам существенно сэкономить.
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