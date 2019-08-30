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Чек-лист: на что обратить внимание при выборе сервиса займов под залог

Сервис автозаймов — это способ быстрого получения денег без лишних хлопот для тех, у кого есть личный автомобиль и потребность в финансах. Компания «Ваш инвестор» составила чек-лист, который поможет не ошибиться при выборе компании, предоставляющей автозаймы.

На что обратить внимание при выборе сервиса займов под залог.
На что обратить внимание при выборе сервиса займов под залог.
Источник: ООО МКК «Ваш инвестор»
1.

Первым делом убедитесь, что выбранная вами микрофинансовая организация работает на законных основаниях. Проверить это можно просто — компания должна быть внесена в государственный реестр МФО Банка России и иметь соответствующее свидетельство.

2.

Познакомьтесь с компанией поближе: зайдите на официальный сайт, узнайте, сколько она работает на рынке, как развивается, какова ее география присутствия, сколько собственных офисов.

3.

Внимательно ознакомьтесь с тарифами компании, сравните варианты. Таким образом Вы сможете выбрать для себя наиболее комфортный по сроку, льготному периоду и ставке продукт.

4.

Проверьте договор займа: важно, чтобы он был абсолютно понятным и прозрачным, с четко прописанной процентной ставкой, размером платежей и прочими условиями, определяющими стоимость и условия займа.

5.

Поинтересуйтесь, насколько удобно вам будет погашать автозаём в данной компании, какие способы внесения платежей она предлагает — через интернет, мобильное приложение или в офисах компании.

6.

Найдите отзывы о компании от реальных людей, воспользовавшихся её услугами, поинтересуйтесь опытом сотрудничества, убедитесь, что компания использует цивилизованные методы работы, в том числе в случаях, когда клиенты допускают просрочку платежей.

7.

У компании с серьезным подходом к делу наверняка есть ценности и базовые принципы работы, которая она транслирует клиентам и партнерам. Важно понимать, какую позицию компания занимает в жизни общества — поддерживает ли социально значимые инициативы, как относится к своим сотрудникам и заботится ли о своей репутации.

8.

Узнайте, есть ли у компании программа лояльности и бонусы для постоянных клиентов. Например, снижение процентной ставки на последующие займы. При прочих равных условиях это позволит вам существенно сэкономить.

Сервис займов под залог «Ваш инвестор»

Сайт: vashinvestor.ru

Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

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