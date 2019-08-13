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Экономика

Директора барнаульской фирмы осудят за неуплату миллионов налогов

Руководитель барнаульской компании, которая незаконно, по ложным документам, возмещала НДС, пойдет под суд. Бюджет, по версии следствия, потерял от его действий 6 млн рублей, сообщает региональный следком.

Правосудие. Суд.
Правосудие. Суд.
СС0

Компания занимается производством строительных, отделочных работ, оптовой торговлей лесоматериалом, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. В 2015—2017 годах фирма работала на общем режиме налогообложения, а значит платила НДС.

По версии следствия, предприниматель, чтобы уйти от уплаты налогов, решил включать в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения. Для этого он предоставлял фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени других коммерческих организаций о якобы поставленных товарах. В действительности эти фирмы никаких товаров не поставляли.

За указанный период предприниматель не оплатил в бюджет 6 млн рублей, что является крупным размером.

На предварительном следствии директор вину признал в полностью. Следователем для обеспечения иска наложил на имущество обвиняемого арест.

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