Доходная часть бюджета Барнаула впервые превысит 12 млрд рублей: как ее поделят

Депутаты Барнаульской гордумы добавили в расходную часть бюджета на 2019 год 1 млрд рублей по сравнению с первым чтением . Как обычно при принятии главного финансового документа города, его обсудили и покритиковали. И приняли в окончательном чтении большинством голосов.

Доходы: бьют рекорды

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Барнаула в 2019 году — 12 млрд рублей. Поступление такого объема доходов в течение года в казну краевого центра прогнозируется впервые.

Часть доходов придет в Барнаул сверху — около 42%, или 5,1 млрд рублей, это безвозмездные поступления из региона. Здесь, как пояснил altapress.ru депутат БГД Юрий Ряполов, не стоит забывать, что в Барнауле остается лишь 10 копеек от каждого собранного на территории города 1 рубля налогов, остальное перечисляется в бюджеты региона и РФ.

Соответственно, и расходная часть близка к рекордной: 12,7 млрд. рублей. Для сравнения: в первом чтении доходы прогнозировались в сумме 11,214 млрд рублей, расходы — 11,745 млрд. То есть с момента первого чтения расходы увеличены почти на 1 млрд.

Дефицит: близок к предельному

Между тем, и дефицит бюджета Барнаула тоже существенный: более 686 млн рублей. Впрочем, председатель бюджетного комитета БГД Андрей Солодилов настроен оптимистично.

Во-первых, размер дефицита не превышает нормативов, установленных законодательством, говорит он. А, во-вторых, экономика краевого центра растет и зарплаты тоже увеличиваются. Значит, возрастут и поступления налога на доходы физлиц, формирующего значительную часть городского бюджета.

Андрей Солодилов. Пресс-центр БГД.

Андрей Солодилов,

председатель комитета по бюджету , налогам и финансам:

Надеемся, что в следующем году за счет увеличения налоговых поступлений мы выровняем бюджет и покроем дефицит за счет дополнительных поступлений. Рост доходов произойдет за счет увеличения НДФЛ и положительной динамики развития производства.

На что добавили

Ко второму чтению в бюджет-2019 добавили 74 млн рублей на повышение фонда оплаты труда бюджетной сфере (как позже сказала глава бюджетного комитета мэрии, до уровня МРОТ, который с 1 января вновь повышается, зарплата будет доведена у всех работников сферы). Еще 24 млн — на софинансирование проекта «Безопасные и качественные дороги».

На 40 млн рублей, то есть до 160 млн, увеличен объем средств на капремонт жилфонда по исполнительным листам. По словам Надежды Тиньгаевой, председатель городского комитета по финансам, налогам и кредитной политике, это позволит исполнить 23 судебных решения — тех самых, которые в общей сложности «весят» примерно 5 млрд рублей и составляют долг Барнаула.

Вячеслав Перерядов , руководитель фракции «Единая Россия» в БГД. Источник: БГД.

Образование: ведущая статья расходов

В целом структура расходов по сравнению с прошлым годом принципиально не изменилась. Бюджет сохраняет социальную направленность, наибольшая статья расходов — образование (7,837 млрд рублей). Это более 60%.

На национальную экономику заложен 1,54 млрд, общегосударственные вопросы 1,16 млрд, ЖКХ — 988 млн, социальную политику 521 млн, культуру и кинематографию — 279 млн рублей, физкультуру и спорт — 268 млн.

Коммунисты: мало денег на жилье

Среди недовольных распределением бюджетных денег были, во-первых, коммунисты — Елена Хрусталева сказала, что бюджет коммунисты не поддержат.

Елена Хрусталева , депутат БГД ( КПРФ):

На переселение граждан, проживающих в аварийной жилфонде, в 2018 году выделили 167,878 млн рублей, а в 2019 году — 139 млн рублей, то есть почти на 30 млн меньше. Расходы на обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан в 2018 году и в 2019 годах остались неизменными — 8 млн рублей. Сколько малоимущих можно обеспечить жильем на эти деньги? Восемь человек?

Жириновцы: мало денег на переселение

Чуть позже, уже вдогонку, свой критический взгляд разослал в СМИ и руководитель фракции ЛДПР Алексей Скосырский. Он заявил, что жириновцев в городской Думе не устраивает сокращение расходов на переселение из ветхого и аварийного фонда. В ЛДПР altapress.ru пояснили, что фракция голосовала против бюджета.

Фракция ЛДПР в БГД , в центре — Алексей Скосырский. Пресс-цпентр БГД.



Алексей Скосырский,

руководитель фракции ЛДПР в БГД:

Сейчас в очереди на расселение находится 152 дома. Но это — лишь официальные цифры. В реальности очень ветхих жилых зданий у нас гораздо больше, просто барнаульцы годами не могут добиться признания их аварийными. Процедура эта очень сложная, да и правящей партии, похоже, невыгодная.

Справороссы: неподъемный рост налогов

Барнаульские справедливороссы бюджет-2019 тоже не поддержали. Руководителя фракции в гордуме Оксану Молодых порадовало увеличение средств на исполнение судебных решений. Но и претензии у фракции остались.

Оксана Молодых. Анна Зайкова , altapress.ru

Оксана Молодых,

руководитель фракции «СР» в БГД:

Несмотря на то, что впервые в истории Барнаула доходы бюджета превысили 12 млрд. рублей (это не может нас не радовать), надо понимать, что частично такое достижение основано на неподъёмном для значительной части горожан размере налога на имущество физлиц. Многие налогоплательщики оказались на краю финансовой пропасти. Кроме того, расходы на СМИ, а точнее, на организацию пиара власти, остались как всегда «на высоте» — почти три десятка миллионов рублей, что, наш взгляд, — «пир во время чумы».

Единороссы: большинство за

Единороссы тоже включились в дискуссию. В частности, как мы уже сообщали, Александр Ельников призвал бить в набат и работать с депутатами всех уровней, чтобы добиться роста зарплат у барнаульских педагогов. Пока денег в бюджете хватает только на то, чтобы довести их уровень до МРОТ. С этим никто не спорил.

Вячеслав Перерядов , руководитель фракции «Единая Россия» в БГД. Источник: БГД.

Руководитель фракции «ЕР» Вячеслав Перерядов сказал (и попросил зафиксировать в протоколе), что при уточнении бюджета следует вернуться к тому, что исполнение наказов избирателей является приоритетным. В конце концов большинством принадлежащих депутатам-единороссам голосов бюджет-2019 приняли. Теперь это действующий документ.