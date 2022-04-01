Доллар по 30: назван предел, до которого может укрепиться рубль

Главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов рассказал « Прайму », что происходящее сейчас укрепление рубля — может быть лишь только началом.

Антонов отметил, что может продолжиться укрепление рубля при условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операций с ней.

По его мнению, доллар может стоить и 50 и даже 30 рублей. При этом эксперт указал, что слишком дешевый рубль не выгоден для бюджета.

«Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», — пояснил Антонов.

Экономист предположил, что в ближайшее время Центробанк может перейти к политике снижения ключевой ставки до 13−15% годовых и ослабления других жестких мер.

В частности, может снизиться введенная регулятором 12-процентная комиссия на покупку валюты на бирже.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил стремительное укрепление рубля.