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Экономика

Два Алтая вошли в топ-10 регионов России с самой дорогой электроэнергией

Алтайский край и Республика Алтай вошли в число регионов с самой дорогой электроэнергией. Они заняли 78 и 82 места (из 85) в рейтинге РИА Новости по доступности электроэнергии для населения в регионах России.

Лампочка. Свет.
Лампочка. Свет.
Анна Зайкова

Рейтинг составлялся по принципу: какое коли­чество электро­энергии в кВт/час доступ­но на средне­месячную чис­тую зар­плату в регионе в июле 2019 года. За основу брались данные Росстата и установленная стоимость энергии для квартир без электроплит.

Как оказалось, в Алтайском крае на среднюю зарплату можно купить 5653 кВт/ч, в республике — 5300.

Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а меньше всего — жители Республики Калмыкия. В Иркутске кВт/час стоит чуть больше рубля. это вдвое меньше, чем в Республике Хакасия, которая занимает второе место.

В первые 15 регионов по доступности элекроэнергии входят 6 регионов Сибири.

В Алтайском крае, напомним, с 1 июля для населения установлены следующие тарифы:

  • для городского населения без электроплит — 4,09 рублей (+2,5%).
  • для горожан с электроплитами — 3,33 рублей,
  • для сельского населения — 3,2 рублей.

Таким образом, согласно рейтингу, житель Алтайского края со средней зарплатой может купить в 6 раз меньше электроэнергии, чем житель Иркутской области.

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