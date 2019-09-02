Два Алтая вошли в топ-10 регионов России с самой дорогой электроэнергией

Рейтинг составлялся по принципу: какое количество электроэнергии в кВт/час доступно на среднемесячную чистую зарплату в регионе в июле 2019 года. За основу брались данные Росстата и установленная стоимость энергии для квартир без электроплит.
Как оказалось, в Алтайском крае на среднюю зарплату можно купить 5653 кВт/ч, в республике — 5300.
Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а меньше всего — жители Республики Калмыкия. В Иркутске кВт/час стоит чуть больше рубля. это вдвое меньше, чем в Республике Хакасия, которая занимает второе место.
В первые 15 регионов по доступности элекроэнергии входят 6 регионов Сибири.
В Алтайском крае, напомним, с 1 июля для населения установлены следующие тарифы:
- для городского населения без электроплит — 4,09 рублей (+2,5%).
- для горожан с электроплитами — 3,33 рублей,
- для сельского населения — 3,2 рублей.
Таким образом, согласно рейтингу, житель Алтайского края со средней зарплатой может купить в 6 раз меньше электроэнергии, чем житель Иркутской области.