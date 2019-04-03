Экс-гендиректора «СтройГАЗа» обязали выплатить 45 млн рублей

Виталий Дубинкин, бывший гендиректор строительной компании «СтройГАЗ», обязан выплатить этой компании более 45 млн рублей. Этого требовал в арбитражном суде представитель акционеров строительной компании, так как деятельность Дубинкина на посту руководителя принесла убытки. В конце марта арбитраж удовлетворил эти требования.

Рассказывал об устойчивости

Виталий Дубинкин возглавлял «СтройГАЗ» больше трех лет: с 18 января 2012 года по 17 марта 2015 года. В начале 2013 года он рассказывал об устойчивом положении компании. Однако, как следует из материалов суда, начиная с 2013 года компания бралакредиты в банках по рыночным ставкам, затем передавала деньги взаймы физическим и юридическим лицам под меньшие проценты. И эта операция приносила компании убытки.

Из определения Арбитражного суда:

Невозможность самостоятельно использовать кредитные средства, привлекаемые на платной основе, не позволила «СтройГАЗу"погашать собственные, ранее возникшие денежные обязательства, увеличила общий объем собственных денежных обязательств на сумму полученных кредитов и начисленных процентов по кредитам, при этом, разница между уплачиваемыми должником процентами по привлеченным кредитам и процентами по выданным аффилированным лицам займам, по мнению заявителя, является убытками, причиненными действиями заинтересованного лица.

Цели, на которые «СтройГАЗ» выдавалзаймы, в материалах суда не приводятся. Вобщей сложности компания одолжила физическим и юридическим лицам более 567 млн рублей, следует из двух исков к Дубинкину.

Какая разница

Судя по материалам суда и выводам, которые сделал судья, «СтройГАЗ» взял в банке «Международный финансовый клуб» строительная компания кредит в 300 млн рублей под 14,14% годовых. А затем в банке ВТБ 400 млн рублей под 13% годовых.

Кредиты компания получила для финансирования текущей деятельности. Между тем, из представленных суду доказательств следует, что поступавшие в тот период в кассу предприятия денежные средства изымались и выдавались в качестве займов.

Займы получал, в частности, замгендиректора Евгений Ледин (в дальнейшем сменил Дубинкина на посту гендиректора): 10 января 2013 года он получил взаймы 93 млн. рублей под 6% годовых, 3 июля — 75 млн. рублей и так далее. В дальнейшем 13,8 млн рублей под те же 6% годовых получил и сам Виталий Дубинкин.

Займы «СтройГАЗ» выдавал и юрлицам: компаниям «УмиТ-1», «ТрансСтройГрупп», «Завод ЖБИ-100», «Алтайский цемент», «Цемент» (под 1−6%).

Разница в процентах между ставками по кредитам (полученным «СтройГАЗом») и займам (выданным физическим и юридическим лицам) была экономически необоснованной, считал представитель акционеров. В результате заключения таких сделок «СтройГАЗу» причинены убытки, полагал он.

Должен действовать разумно

Суд с этим мнением согласился. Хотя сам Дубинкин, давший письменный отзыв, утверждал, что акционеры «СтройГАЗа» были осведомлены о сделках, начиная с 2012 года: они имели возможность ознакомиться с результатами финансово-хозяйственной деятельности должника и его бухгалтерской отчетностью.

Он также считал, что причинно-следственная связь между выданными кредитами и полученными займами не доказана.

Но судья не усмотрел доказательств тому, что акционерам были известны детали сделок, включая условия выдачи займов, а причинно-следственная связь поджтверждается. Руководитель юрлица должен действовать в его интересах добросовестно и разумно, указал суд. А в данном случае убытки «СтройГАЗа» обусловлены, в первую очередь, неразумным управленческим решением Виталия Дубинкина.

В итоге суд обязал экс-гендиректора выплатить «СтройГАЗу» более 45 млн рублей (по двум искам). Сумма убытков рассчитана исходя из разницы в процентных ставках по кредитам, полученным компанией (13−14,14%), и займам, выданным ею юридическим и физическим лицам (1−6%).

Определения суда по двум искам в полном виде опубликованы в картотеке арбитража 25 и 27 марта. Судья указал, что они подлежат немедленному исполнению, но могут быть обжалованы в течение 10 дней. Информации о подаче Дубинкиным жалобы в картотеке суда пока нет.

Что случилось со «СтройГАЗом»

Строительно-проектно-промышленное открытое акционерное общество «СтройГАЗ» было одной их крупнейших компаний на строительном рынке Алтайского края. Но по итогам 2016 года компания показала убыток в 670 млн рублей. В 2017 убыток составил 203 млн, в 1 квартале 2018 — 135 млн рублей. Признана банкротом в 2018 году. В реестр требований кредиторов, по данным на октябрь 2018 года, включено 2,29 млрд рублей.

Говоря о причинах краха, эксперты сходятся во мнении, что «СтройГАЗ» перегрузили госзаказом.