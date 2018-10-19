Алтайский эксперт рассказал, как правильно заниматься SMM-продвижением и когда ждать эффекта

Рынок продвижения в социальных сетях (SMM) только формируется, потому представления о нем у заказчиков и будущих специалистов зачастую туманные. Управляющий партнер барнаульского агентства Catafot digital agency Артем Сошников рассказал altapress.ru, что бизнес думает об SMM и как дела обстоят в реальности. А также про то, какую работу и зарплату ждать людям, решившим заниматься маркетингом в социальных медиа.

«Ерунда этот ваш SMM»

Артем Сошников , управляющий партнер Catafot digital agency. Из архива редакции.

— Многие компании в Барнауле не могут найти SMM-специалиста. Почему?

— Бизнес и специалисты из digital говорят на разных языках. Бизнес делает запрос: «Мне нужен SMM-щик». Для людей из отрасли это звучит примерно так: «Мне нужен врач».

Когда речь идет о враче, у любого возникнет закономерный вопрос: «Какой именно врач?». Всем понятно: специализаций может быть много.

В SMM — то же самое, но уточняющие вопросы большинство не задает, задачи не конкретизирует. Есть представление, что SMM-щик — это некий универсальный специалист по соцсетям, который что-то постит, а это не так.

Читать далее Комьюнити-менеджеры ведут сообщества, взаимодействуют с аудиторией. Дизайнеры отвечают за визуальную сторону проектов. А еще есть специалисты по геймифицикации (по играм, — прим. ред), таргетологи (специалисты по настройке рекламных кампаний — прим. ред), копирайтеры и другие. Если проект большой, требуется команда. В реальности же бывает так: приходит на предприятие некий человек, называющий себя SMM-щиком, делает что-то месяц-два, не достигает результатов, и бизнес делает вывод: «Ерунда этот ваш SMM». Вторая проблема — в регионе есть команды SMM-специалистов, но большинство из них судя по всему, не умеют качественно себя продвигать, не ставят себе цель объяснить свою работу заказчикам. Рынок только формируется. Важно, чтобы заказчики поняли, что SMM — это отдельный проект, а не какая-то второстепенная штука, которую можно делать спустя рукава. Чтобы этот проект начал приносить отдачу, туда нужно вкладывать ресурсы.

— Как бизнесу понять , нужно ли ему что-то делать в соцсетях?

— По моему мнению, любой бизнес-проект может пробовать SMM. Если заказчик обратится в хорошее агентство, то сначала оно проведет аналитику. Посмотрит на бизнес, продукт, маркетинг. Построит портрет целевой аудитории, станет понятно, в каких соцсетях ее искать, как с ней общаться. Важно понять и задачи бизнеса, какой результат он хочет получить.

— Сколько денег надо на SMM?

— Я дам оценку для проектов, рассчитанных на Барнаул и Алтайский край. Если бизнес хочет получить хороший результат, то ежемесячные вложения в соцсети должны начинаться от 15 тыс. рублей. При грамотном подходе SMM сейчас один из самых дешевых способов продвижения.

Социальные сети. Инстаграм. СС0

— Через какое время ждать эффект от SMM?

— Зависит от цели. Вывод на рынок нового бренда — 3−4 месяца, точечная промокампания — 2−3 недели, построение продаж — от одного месяца. Но стоит уточнить, что SMM, как и сайт в интернете, сам по себе результат не принесет. Нужно, чтобы была выстроена вся цепочка — хороший продукт, грамотное ценообразование, маркетинг.

— Что делать малому бизнесу , если он хочет продвигаться в соцсетях?

— Это, пожалуй, тот единственный случай, где эффективнее заниматься SMM своими силами. Привлечь для этого какого-то юного родственника, например. Работу команды малый бизнес не потянет по бюджету.

Нанимать стороннего специалиста слишком рискованно. Соцсетями должен заниматься человек, погруженный в ваш бизнес, не равнодушный к нему, тогда будет эффект. А фрилансеры часто ведут 5−7 проектов одновременно, это огромный поток задач, хорошо с ним справиться почти нереально.

Социальные сети. Фейсбук. СС0

Путь экспериментов

— Где учиться человеку , который решил стать SMM-щиком?

— Самый эффективный путь — пойти в действующую команду стажером, это нормальная практика. Обучение может занять где-то год. Я пришел в SMM, когда он был совсем в зачаточном состоянии. Учился сам, потратил на это примерно два года, наступил на много граблей.

В хороших агентствах есть готовые регламенты и понятный алгоритм работы, тебя ставят в конкретную часть цепочки, ты видишь всю «кухню» изнутри. Как проект заходит, как его анализируют, как с ним работают, каков результат.

— Насколько эффективны онлайн-курсы?

— Курсы дают общее представление о сфере: что там происходит, какие инструменты есть, какие компетенции требуются, как взаимодействовать с заказчиком. Практического опыта они не дадут. Но могут помочь определиться, кем ты хочешь быть в SMM, выбрать направление и потом прокачивать навыки уже в нем.

Социальные сети. СС0

— Какие базовые знания требуются , чтобы стать SMM-щиком?

— Нужно знать классический маркетинг, историю развития всех соцсетей и современные тенденции, понимать теорию поколений, хорошо писать тексты (даже если ты не будешь копирайтером), иметь широкий кругозор и креативное мышление.

В SMM люди приходят из классического маркетинга, из журналистики, ИТ-сферы. Крайне редко бывает так, что ты раз с нуля и стал SMM-щиком.

— Часто говорят , что SMM — путь экспериментов. Это правда?

— Да, так же, как и в маркетинге. Чем больше ты пробуешь, тем больше шансов получить хороший результат. То, что уже используется, априори становится менее эффективным. Аудитория быстро распознает популярные приемы в ленте и устает от них.

— Но все же появляются некие устоявшиеся механики. Откуда они берутся?

— В отрасли есть трендсеттеры (создатели трендов — прим. altapress.ru), они же лидеры мнений. Агентства, которые продвигают себя в качестве экспертов. Они пробуют какие-то вещи, а потом презентуют свои кейсы. За ними все следят, если видят результат, начинают проецировать этот опыт на свою работу. На рынке все наблюдают за опытом коллег, анализируют, как можно его использовать.

«Биться до потери пульса»

— Где может работать SMM-щик?

— В агентстве или специалистом внутри бизнеса. Второй путь сложный. Придется доносить до бизнеса, почему требуются те или иные ресурсы, строить процессы и команду.

К фрилансу я отношусь скептически. Этот рынок перенасыщен предложениями. Специалистов слишком много, они жестко демпингуют и дают недопустимо низкое качество. На фрилансе сложно заявить о себе как о классном специалисте. Ты вынужден конкурировать с теми, кто готов работать за еду. А хороший SMM не может стоить дешево.

— Сколько зарабатывают SMM-специалисты?

Читать далее — Зависит от компетенций и региона. В Барнауле на региональных проектах, будешь получать 20−30 тыс. рублей. На федеральных проектах внутри агентства зарплата приблизится к среднероссийскому уровню в этой сфере — 40−50 тыс. рублей. Дизайнер в SMM может получать 30−40 тыс. рублей, комьюнити-менеджер — 20−25 тыс. рублей. — Насколько сложно сейчас создать собственное SMM-агентство? — Профессиональную команду собрать сложно. Второй вызов — поиск хороших клиентов. В Барнауле немного компаний вкладывают в SMM достойные бюджеты, они все известны и у них уже есть специалисты. Если брать небольшие региональные проекты, то на них выживать нелегко. Их нужно много, биться с ними придется до потери пульса. Такой поток выжигает команду. Риск выгорания в SMM высокий, особенно если ты фрилансер. В агентствах задачи обрабатывают и фильтруют менеджеры, доносят до специалистов в адекватном виде. У фрилансеров прослойки в виде менеджмента нет, на них со всех сторон сыпятся «хотелки» заказчиков. Через год такой работы наступает сильная усталость. — Как находят хороших клиентов? — Кто-то собственную экспертность продвигает, и на нее приходят. Кто-то задействует связи. У меня не получалось прийти в крупную компанию «с улицы» и продать свои услуги. У коллег, возможно, есть такие кейсы, но я о них не слышал. Еще вариант — работать на субподряде. Большие агентства передают тебе какие-то задачи от крупных заказчиков, а ты отрабатываешь их за скромное вознаграждение.

Социальные сети. Инстаграм. СС0

Принцип «нравится — не нравится»

— Как правильно общаться с заказчиком и что ему объяснять?

— Говорить с ним на его языке, объяснять SMM на пальцах, апельсинах или любых других понятных ему предметах. Не нужно говорить про охват, вовлеченность и прочие вещи, которые вряд ли ему о чем-то скажут.

Важно выходить на людей, принимающих решение. И в случае с региональным SMM зачастую это не собственник бизнеса, а его сын или дочь. Они выступают инициаторами проектов в соцсетях, своеобразными трендсеттерами внутри бизнеса. В этом случае объяснять что-то владельцу компании бессмысленно.

— Как доказать результативность своей работы?

— Это самый больной вопрос. Чтобы SMM начал работать, в компании должен быть выстроен маркетинг. В региональных проектах с этим в основном беда. Ты берешь проект и в первую очередь делаешь маркетинг. Как в этом случае донести до бизнеса результат? Ценность того, что ты привел эту сферу в порядок не так очевидна, как, например, повышение продаж.

Читать далее Можно согласовать с заказчиком KPI, но принимать решение он все равно будет по принципу «нравится — не нравится». Приятно ли ему с тобой работать? В этот вопрос все упирается. Иногда с SMM-агентством затевают войну маркетологи, которые работают внутри компании, cчитают его своим конкурентом. Однажды мне позвонил заказчик, попросил приехать и показать все, что мы сделали в его сообществах за полгода. Я понял, что пахнет жареным и не последнюю роль здесь сыграл внутренний отдел маркетинга. Я распечатал толстую стопку всего, что мы сделали, со скриншотами, таблицами. Заказчик полистал, поговорил со мной, развеял свои сомнения, и мы продолжили работать. Эти вещи никакими KPI не регулируются. Если бы я ему прислал цифры, он бы в них ничего не понял. Нужно говорить с заказчиком о его бизнес-задачах. Для него это сигнал: вы — человек дела.

О тенденциях в соцсетях

Instagram — Продвижение в Instagram — основной тренд. Он растет интенсивнее других соцсетей даже в районах Алтайского края. По нашим оценкам, Instagram там сейчас на втором месте после «Одноклассников». Facebook — Facebook, на мой взгляд, сейчас выполняет роль забаненного Linkedin. Там сидит топ-менеджмент и продвинутая аудитория, особые люди со своим стилем общения. SMM кардинально отличается от того, что делается в остальных соцсетях. Есть смысл продвигаться в Facebook, если у тебя продукт для этой узкой аудитории. «ВКонтакте» — «ВКонтакте» SMM-специалисты любят больше всего. Здесь много инструментов и механик для взаимодействия с аудиторией. Целевая аудитория разнообразна. Доминируют подростки и молодежь. Бизнес должен общаться с ними по общепринятым в этой среде правилам, в устоявшемся стиле. Если не проходишь проверку «свой-чужой», шансов на успех мало. «Одноклассники» — В регионах за Уралом «Одноклассники» — главная соцсеть. SMM-щики не любят с ней работать, это их боль, но платежеспособная аудитория там. В «Одноклассниках» заходит весьма специфический контент: гифки, котики, анимашки, детишки, разные банальные «мудрости» Все яркое, кислотное, приторное. «Одноклассники» непредсказуемая соцсеть. Для успешного выполнения задач здесь приходиться много пробовать, тестировать. То, что в этом месяце заходило «на ура», в следующем может перестать работать. Telegram , WhatsApp — Думаю, скоро работа с мессенджерами станет отдельным направлением в маркетинге. Пока там нет универсальных инструментов продвижения. В Telegram-каналах можно распространять хороший контент, делать взаимные рекомендации, создать что-то вроде e-mail рассылки с новостями компании или чат, где люди будут «общаться» с брендом. WhatsApp тоже мог бы быть очень востребован у заказчиков, но «белых» способов делать рассылки там нет. Его обычно активно используют для коммуникаций в «ручном режиме» с постоянными клиентами.

Цитата

Артем Сошников,

управляющий партнер Catafot digital agency:

Один из трендов в соцсетях сейчас — конвертировать онлайн в офлайн. То есть начинать историю в соцсетях, а потом вытаскивать людей на улицу или в торговые центры с конкретной целью. Например, для участия в ивенте, распродаже или конкурсе. Для этого используется геймификация (вводится элемент игры).

Интересные кейсы алтайского SMM по мнению Артема Сошникова

1. «Грильница» (@grilnica_barnaul). Особенно показательна история, как они сделали шаверму по запросу одного из пользователей в соцсетях. Человек попросил уменьшить размер порции.

2. Аккаунт шоу-рума «Вишня» (@vischnya22_new). «Выжимает» из соцсети максимум с точки зрения коммерции. Качественная подача товара, постоянная активность, работа с аудиторией. Используют игровые механики с «вкусными призами». SMM на уровне федеральных проектов.

3. Аккаунты магазина женского белья Fashion Reform Underwear (@fashion_reform_underwear). Его владелица демонстрирует модели белья на себе, интересный ход с точки зрения креатива.

Что известно про Артема Сошникова

Артем Сошников родился 5 марта 1982 года в Барнауле. Высшее образование получил в АлтГУ по специальностям «Информационные системы в экономике» и «Экономика фирмы и отраслевых рынков». Работал руководителем ИТ-центра АлтГУ, преподавал в вузах Барнаула и в Губернаторской программе подготовки управленческих кадров. В 2010 году открыл собственный бизнес.

Является управляющим партнером компании Catafot digital agency. Агентство занимается комплексным интернет-маркетингом (разработка сайтов, их оптимизация и продвижение, контекстная реклама, SMM). В штате работает 15 человек.

Артем Сошников женат, у него двое детей. В свободное время плавает, катается на велосипеде, путешествует на автомобиле.