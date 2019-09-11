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Экономика

Эксперты указали на недостаточную надежность прогнозов Минэкономразвития

Счетная палата (СП) указала на «недостаточную степень надежности» прогнозов Минэкономразвития, которые ложатся в основу формирования федерального бюджета — такая оценка содержится в отчете Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2018 год, сообщает ТАСС.

Кредит, деньги.
Кредит, деньги.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

«При разработке базового варианта прогноза, использованного в расчетах к проекту федерального закона „О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов“, были заложены излишне консервативная цена на нефть марки Urals и курс рубля», — уточняет Счетная палата.

А вот прогноз инфляции и реальных располагаемых денежных доходов населения, напротив, был чрезмерно оптимистичным, считают аудиторы.

На протяжении ряда лет из-за уточнения макропрогноза и итогов исполнения бюджета «за истекший период текущего года» приходится неоднократно вносить изменения в федеральный бюджет, пишет bfm.ru.

«Это свидетельствует о необходимости повышения точности прогнозирования основных макроэкономических показателей и качества прогнозирования поступлений доходов федерального бюджета», — говорится в отчете Счетной палаты.

В 2018 году Минэкономразвития дважды уточняло свой макропрогноз. В этом году министерство также дважды пересмотрело показатели.

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