Эксперты указали на недостаточную надежность прогнозов Минэкономразвития

«При разработке базового варианта прогноза, использованного в расчетах к проекту федерального закона „О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов“, были заложены излишне консервативная цена на нефть марки Urals и курс рубля», — уточняет Счетная палата.
А вот прогноз инфляции и реальных располагаемых денежных доходов населения, напротив, был чрезмерно оптимистичным, считают аудиторы.
На протяжении ряда лет из-за уточнения макропрогноза и итогов исполнения бюджета «за истекший период текущего года» приходится неоднократно вносить изменения в федеральный бюджет, пишет bfm.ru.
«Это свидетельствует о необходимости повышения точности прогнозирования основных макроэкономических показателей и качества прогнозирования поступлений доходов федерального бюджета», — говорится в отчете Счетной палаты.
В 2018 году Минэкономразвития дважды уточняло свой макропрогноз. В этом году министерство также дважды пересмотрело показатели.