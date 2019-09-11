Эксперты указали на недостаточную надежность прогнозов Минэкономразвития

«При разработке базового варианта прогноза, использованного в расчетах к проекту федерального закона „О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов“, были заложены излишне консервативная цена на нефть марки Urals и курс рубля», — уточняет Счетная палата.