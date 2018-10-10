Эсеры ищут подработку: в партии начались проблемы с финансированием

У партии «Справедливая Россия» начались проблемы с финансированием — сотрудники центрального аппарата несколько месяцев не получают зарплаты, а региональным отделениям приходится урезать штаты, пишет « Коммерсантъ ».

О финансовых трудностях у «Справедливой России» изданию рассказали несколько высокопоставленных представителей партии.

По данным Центризбиркома, в 2017 году партия получила из федерального бюджета около 500 млн рублей, что вдвое меньше, чем годом ранее. Объем пожертвований упал почти в 10 раз: если в 2015—2016 годах они превысили 1 млрд рублей, то в прошлом году партия отчиталась лишь о 155 млн рублей.

Опрошенные газетой эсеры оценивают ежемесячную стоимость содержания центрального аппарата партии в 20−25 млн рублей. Сейчас в центральном аппарате есть задержки по два-три месяца, так что многие сотрудники уходят на сокращенный день и ищут подработки.

Проблемы с деньгами начались «где-то с июня» и сказались на региональных отделениях, сообщил один из собеседников издания, пишет polit.ru. По его словам, руководство резко снизило их финансирование, что в отдельных случаях уже привело к сокращениям аппарата «в несколько раз».

При этом источники газеты в «Справедливой России» говорят, что она «хронически страдает от неадекватных трат», и нынешние проблемы вряд ли скажутся на размахе предстоящего съезда.