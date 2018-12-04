По данным исследования лизингового рынка, проведённого рейтинговым агентством «Эксперт РА», «Европлан» за 9 месяцев 2018 года сохранил лидерство в ключевом для себя сегменте бизнеса — автолизинге.

Совокупный объём нового бизнеса «Европлана» составил почти 51 млрд руб. (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС; сумма с НДС — 60,1 млрд), что на 21,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, из которых 25,3 млрд руб. пришлось на лизинг легковых автомобилей (темп прироста — 22%) и 20,9 млрд руб. — на лизинг грузовых (13%).

В целом по России и по всем сегментам автолизинга «Европлан» за 9 месяцев 2018 года заключил около 24 тыс. договоров лизинга транспорта.

По данным «Эксперт РА», автолизинг остаётся крупнейшим сегментом рынка. Доля «Европлана» в общем объёме автолизинга за 9 месяцев 2018 года превысила 15%.

Среди ключевых событий для компании за три квартала 2018 года генеральный директор «Европлана» Александр Михайлов отмечает продолжающийся рост нового бизнеса компании, отвечающий неослабевающей потребности платёжеспособного малого среднего бизнеса в покупках автомобилей в лизинг.

Александр Михайлов,

генеральный директор «Европлана»:

Кроме того, одним из значительных событий за отчётный период для нас стало и повышение международного рейтинга «Европлана» до «BB» от Fitch — самого высокого уровня среди частных лизинговых компаний. Для рынка в целом важным событием стало продление программы государственного субсидирования лизинга. Она доказала свою эффективность и востребованность. К примеру, по итогам прошлого года на лизинговые сделки с использованием госпрограммы в общих продажах коммерческих автомобилей в России пришлось около 30%. Мы ждём возобновления госпрограммы в начале 2019 года и надеемся на увеличение объёмов финансирования. Сейчас программа формально пролонгирована до 2020 года, но средства 2018 года закончились ещё в апреле. В том числе поэтому уже летом «Европлан» по традиции запустил собственную программу субсидирования лизинга, аналогичную государственной, которая пользуется большой популярностью среди наших клиентов.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®