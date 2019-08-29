«Европлан» предлагает грузовики FUSO в лизинг на специальных условиях.

Лизинговая компания «Европлан» в рамках соглашения о сотрудничестве с ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» предлагает специальные условия лизинга грузовых автомобилей марки FUSO. Мощная автомобильная техника доступна в лизинг с минимальным авансовым платежом 5% со сроком договора от 12 до 60 месяцев.

Другие преимущества оформления FUSO в лизинг в Европлане:

Возможность сэкономить на ежемесячном платеже. Например, на грузовик FUSO CANTER 7.5 с бортовой платформой предлагается ежемесячный платеж от 40 474 рублей на срок 48 месяцев.

Возможность приобрести технику с минимальной переплатой — до 3%. Так, например FUSO CANTER TF 7.5 со сроком лизинга 48 месяцев можно приобрести с ежемесячным платежом чуть более 35 000 рублей.*

Кроме того, «Европлан» предлагает удобные, индивидуальные графики платежей. Согласованы минимальные тарифы по КАСКО для техники FUSO CANTER различных модификаций.

В рамках специальной программы клиенты Европлана могут воспользоваться дополнительными сервисами и обслуживанием: страхование, программа автопомощи, выкуп автомобилей, регистрация ТС, доставка транспорта и топливная программа.

* Платеж 40 474 рублей: аванс — 49% от цены автомобиля FUSO CANTER 7.5 2 866 000 руб. по ДКП с НДС, срок лизинга 48 месяцев.

Платеж 35 000 рублей: аванс — 49% от цены автомобиля FUSO CANTER TF 7.5 2 866 000 руб. по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев.

Условия действуют на 20.08.2019, распространяются на услугу приобретения новых автомобилей в лизинг для физических лиц и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®