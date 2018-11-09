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Экономика
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«Европлан» продлевает и расширяет собственную программу субсидирования

АО «ЛК «Европлан» продлевает и расширяет специальное предложение по лизингу автомобилей для корпоративных клиентов до 30 ноября 2018 г. включительно.

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Логотип.
Источник: АО «ЛК «Европлан»

Во-первых, акция пролонгирована до конца ноября, во-вторых, теперь программа распространяется и на автобусы.

Александр Михайлов,
генеральный директор компании:

Акция стала одним из самых популярных спецпредложений «Европлана», который по сути взял на себя продолжение субсидии на грузовой транспорт после окончания бюджета в государственной программе с апреля 2018 года.

Напомним, что с мая 2018 года компания запустила собственную программу субсидирования, в рамках которой юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести грузовой и коммерческий автотранспорт и спецтехнику с 10% выгодой — речь идёт об уменьшении стоимости услуг финансовой аренды в размере 10% от стоимости автомобиля или техники по договору купли-продажи. С ноября программа распространяется и на автобусы.

Скидка предоставляется при оформлении транспортного средства в лизинг с авансом от 15% на срок от 47 до 60 месяцев. Предложение суммируется с другими специальными программами, разработанными дилерами и автопроизводителями. Так, экономия на Lada Largus (фургон) стоимостью от 524,9 тыс. рублей составит до 52 490 рублей (такая экономия достигается при авансе в 44% от цены автомобиля, сроке лизинга 60 месяцев, выкупном платеже 15 747 рублей), на Isuzu NQR90L стоимостью от 2,5 млн рублей — до 250 тыс. рублей (при авансе в 46%, сроке лизинга 60 месяцев, выкупном платёж в 75 тыс. рублей), на автобус «ПАЗ 3204» стоимостью от 3,13 млн рублей — до 313 тыс. рублей (при авансе в 49%, сроке лизинга 60 месяцев, выкупном платеже в 93,9 тыс. рублей), на седельный тягач DAF XF 105.460 стоимостью от 6,5 млн рублей — 650 689 рублей (при авансе в 49%, сроке лизинга 60 месяцев, выкупном платеже 195 207 рублей). Стоимость информационной услуги по подбору ТС составляет 20 тыс. рублей.

Также с 10% экономией от стоимости автомобиля клиентам «Европлана» доступны другие преимущества финансовой аренды: низкие ежемесячные платежи, экономия на налоге на прибыль и комплексная поддержка обслуживания автотранспорта.

Для максимально комфортного использования автомобиля в период финансовой аренды «Европлан» также предлагает клиентам комплексную поддержку: регистрацию в госорганах, доставку, топливную программу, помощь на дорогах и услугу выкупа.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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