10 фактов о самом богатом, по версии Forbes, российском олигархе

Самым богатым россиянином журнал Forbes назвал председателя правления и крупного акционера газовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона. А в рейтинге богатейших людей планеты он занял 32-е место. Что известно об этом человеке?

1. Состояние Леонида Михельсона, по оценке Forbes, $24 млрд. Россияне с состоянием более $20 млрд появились в списке миллиардеров впервые с 2011 года.

2. Михельсон родился 11 августа 1955 года в небольшом дагестанском городе Каспийске в семье строителя нефте- и газопроводов, семья кочевала вместе с отцом и вскоре переехала в Новокуйбышевск.

3. Окончил Куйбышевский (ныне Самарский) инженерно-строительный институт, инженер-строитель. По распределению должен был ехать в Харьков, но отец помог попасть ему на тюменский север. «Север зацепил меня по-настоящему, там все делалось на пределе возможностей», — сказал он в интервью «Ведомостям».

4. На севере он работал прорабом, начальником участка на строительстве газопровода Уренгой — Челябинск. Подрядчиком стройки был трест «Куйбышевтрубопроводстрой», а начальником треста — его отец, пишет Forbes.

Леонид Михельсон. allpetro.ru

5. Этот трест Леонид Михельсон возглавил в 1987 году (то есть в 32 года) незадолго до смерти отца. До этого он уволился и несколько месяцев ухаживал за умирающим отцом. В тресте, который он возглавил, в тот момент работало 4,5 тыс. человек.

6. Во время работы прорабом он вставал в шесть утра. Планерка начиналась в семь, и перед работой за завтраком мог выпить водки, так как работать ему приходилось с особенным контингентом. В строительное управление, где работал Михельсон, в основном отправляли вчерашних зэков, писал о нем Forbes. Правда, водку он с тех пор не употребляет, предпочитая вино и даже коллекционирует его.

7. В 1991 году трест, которым он руководил, преобразовали в частное предприятие «Нова». Он рассказывал «Ведомостям», что продал жигуленок и купил 15% акций «Новы». В 1987—1994 годах Михельсон был его управляющим.

Завод «Ямал СПГ». www.novatek.ru

8. Из «Новы» вырос «Новатэк» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Михельсон с 2003 года — член совета директоров и председатель правления компании. Компания занимает 9−10% от объема добычи газа в России, вторая после «Газпрома» компания.

9. В декабре 2017 года Михельсон завершил строительство завода по сжижению газа на полуострове Ямал мощностью около 16,5 млн тонн. Это один из главных проектов «Новатэка», рассказывает РБК. При строительстве «Новатэк» получил беспрецедентные льготы — не платил НДС при вводе оборудования, освобожден от уплаты налога на имущество на 12 лет, налог на прибыль снижен до 13,5%.

10. Главный партнер Михельсона— Геннадий Тимченко, миллиардер и друг Владимира Путина. Их деловые взаимоотношения начались в 2008 году, Тимченко, который занимался торговлей нефтью, выкупил пакет акций «Новатэка». После этого бизнес быстро набрал обороты.