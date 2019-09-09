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Где покупают алтайские товары и как выйти на экспортную сделку

В рамках услуги «Поиск потенциальных иностранных покупателей, включая предварительный контакт и проверку интереса» Российский Экспортный Центр готов сформировать для вас перечень потенциальных покупателей, проявивших интерес к вашей продукции и готовых вступить в предметные переговоры.

Экспорт.
Экспорт.
СС0

В рамках реализации услуги специалисты РЭЦ во взаимодействии с международной сетью, на основании предоставленной вами информации:

  • составят предварительный список потенциальных партнеров для вашей компании на целевом рынке по отраслевому принципу;
  • проведут поиск дополнительной информации для уточнения профиля потенциальных торговых партнеров и оценки возможного интереса к продукции вашей компании,
  • осуществят рассылку ваших презентационных материалов, проведут мониторинг обратной связи в рамках первичных переговоров с выбранными потенциальными торговыми партнерами для определения и подтверждения интереса к сотрудничеству с вашей компанией

В конечном итоге вы получаете отчет с перечнем потенциальных покупателей, проявивших интерес и готовых вступить в предметные переговоры с вашей компанией, рекомендации по развитию дальнейшего переговорного процесса с ними.

Хотелось бы подчеркнуть, что для успешной реализации услуги необходимыми условиями являются не только ваше желание работать на выбранном рынке, но и потребность выбранного рынка в вашей продукции, а также готовность вашей компании приложить усилия и нести определенные затраты для продвижения на данный рынок. В связи с этим мы просим вас при подаче заявки сформировать определенный пакет документов для экспертной оценки перспективности вашей заявки.

В том случае, если в процессе оказания услуги мы поймем, что в силу страновой и отраслевой специфики Группа РЭЦ не может организовать услугу своими силами, мы будем готовы по согласованию с вами привлечь специализированные коммерческие организации из числа аккредитованных агентов РЭЦ и международных консультантов.

После ознакомления и проработки данного отчета, РЭЦ готов оказывать содействие в ведении предметных переговоров с обозначенными партнерами вплоть до выхода на согласование вами и вашими иностранными партнерами существенных условий экспортной сделки.

Подать заявку на участие и получить ответы на интересующие вопросы можно на портале мойбизнес22.рф

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