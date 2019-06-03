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4 июня 14°C

Глава Росстандарта: советские ГОСТы устарели, их надо отменить

Об этом возглавляющий ведомство Алексей Абрамов заявил газете «Известия». Около 10 тыс еще советских ГОСТов, по его оценкам, мешают развитию бизнеса и экономики.

Документы, бумаги.
Документы, бумаги.
СС0

Планируется, что отмена ГОСТов и использование обновленных стандартов подтолкнет российские предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Алексей Абрамов,
глава Росстандарта

«Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене».

По предварительным подсчетам, около 10 тыс. ГОСТов в скором времени будут отменены. При этом с 2012 года был сокращен возраст действия национального стандарта с 21 до 17 лет. В соответствии с поручением главы Минпромторга Дениса Мантурова, этот показатель планируют довести до 10−11 лет.

Ранее «Известия» сообщали, что правительство планирует к 2021 году отменить требования к бизнесу, принятые в советские времена, так как многие из них вредят предприятиям. При этом полезные требования времен СССР сохранят и объединят в новом нормативно-правовом акте.

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