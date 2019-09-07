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Экономика

Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств

Глава Сбербанка Герман Греф обвинил власти Республики Алтай в хищении средств, выделенные на восстановление озера Манжерок. Об этом он заявил журналистам 7 сентября на открытии новой канатной дороги в курортной зоне «Манжерок».

Герман Греф в Республике Алтай.
Герман Греф в Республике Алтай.
altapress.ru

Сбербанк провёл анализ реализации вложенных средств на строительство систем оснежения горы Синюха и очистки озера. По словам Грефа, большая часть из них бесследно пропала. Речь идет о федеральных средствах.

Герман Греф,
Глава Сбербанка:

Губернатору (Олегу Хорохордину, — прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, — прим.ред.).

Герман Греф в Республике Алтай.
Герман Греф в Республике Алтай.
altapress.ru

Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера. «Фактически, здесь экологическая катастрофа», —сказал глава Сбербанка.

Герман Греф,
глава Сбербанка:

Это невозможно. Я считаю, люди должны отвечать за такие вещи. Мы сюда вкладываем такие средства, себя инвестируем, можно сказать. И когда тут же кто-то набивает себе карманы, это возмущает до предела. И это в такой нищей, простите, республике!



Каких размеров суммы не досчитали, Греф решил не уточнять. Он также заявил, что Сбербанк будет делать все, чтобы «эти люди были привлечены к ответственности.

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